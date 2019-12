Cuando se quiere se puede. En las primeras horas de hoy, el Congreso del Estado aprobó el presupuesto 2020. No había motivos de disputas. Mucho menos cerrar el paso a las demandas justas y apegadas a la ley que tanto los diputados argumentaron como el estado consideró. Con reasignaciones importantes por el orden de los mil 300 millones de pesos, el presupuesto 2020 quedó en 55 mil 659 millones. De 39 asistentes, 36 aprobaron el presupuesto, los tres restantes son los mismos de siempre que van contra todo y por todo, sin importar argumentos y lo que establece la ley. Uno de ellos, el diputado de

Morena Pedro Villegas Lobo, el mismo que hace unas semanas fue exhibido en redes sociales en un video porno que convirtió su oficina en el Congreso en un burdel. Por encima de las diferencias, el mensaje de aprobación de este presupuesto tiene varias aristas. La primera y más importante es que los diputados de Morena que forman la mayoría en el Congreso pudieran haber comenzado a entender que los acuerdos se basan en el apego a la ley y respeto a los programas prioritarios. Que se puede construir en las diferencias. Y que haciendo de lado los intereses personales, de grupos y partidos se puede avanzar. La lección es buena. El resultado mejor. Sinaloa no necesita de más enfrentamientos. Sinaloa avanza en la diversidad, pero también en la congruencia. Hacemos votos para que en las diferencias se tejen los acuerdos que beneficien a Sinaloa y, sobre todo, a los que menos tienen.

No parecen entender. Quienes parecen un caso perdido son los alcaldes. Con sus Cabildos

sometidos creen que están haciendo bien las cosas. Craso error. Los contrapesos han venido de sus respectivas síndicas procuradoras, tal es el caso de Mazatlán, Ahome y Escuinapa. En Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro no necesita de adversarios. El pelea hasta con su sombra. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez no necesita tampoco de adversarios. Aunque los busca con gran afán entre los medios de comunicación y empresarios. Lo tiene tan cerca, como la famosa película: Durmiendo con el enemigo. Y con una mezcla de Atracción fatal se rodeo de colaboradores que se la jugaron en su campaña. Y después no solo los corrió, los insultó y descalificó públicamente. Como consecuencia lo tienen demandado. En Ahome las cosas con Guillermo Chapman han

aumentado de gravedad. Las amenazas contra la síndica procuradora ya están en manos de la Fiscalía General de Sinaloa. Y en el caso de Escuinapa, los señalamientos de la síndica procuradora contra el alcalde Emmet Soto van camino también a la Fiscalía. Con estos alcaldes difícilmente se construye un municipio mejor. Al contrario, se hunden en sus propias confabulaciones, pierden el tiempo en sus frivolidades y el municipio se hunde o, en otro de los casos, se encuentra estancado sin avanzar.

Guardia Nacional. Elementos de la Guardia Nacional comenzaron aparecer en diversos puntos de los principales municipios de Sinaloa. Se sabe que a Sinaloa arribaron un buen número de efectivos de la Guardia Nacional como también del Ejército. Con estos elementos se ha comenzado a intensificar los patrullajes y mayor presencia policiaco-militar en los municipios. En el caso de Mazatlán, ayer por la noche un contingente de la Guardia Nacional se observó en el Malecón. Realizaron revisiones de vehículos y de personas con actitud sospechosa.

A todos mis lectores. Desde este humilde espacio sinceramente les deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Un fuerte abrazo.