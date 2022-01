Cuarta ola de contagios ¿Queremos regresar a clases?

audima

Nuevo año y nueva ola de contagios derivados por el Covid-19, la cuarta ola viene impulsada por las variantes delta y ómicron, además, por las festividades navideñas y de fin de año. Porque no seremos hipócritas, claro que nos gusta reunirnos en familia para celebrar la Navidad y recibir al año nuevo, después de casi dos años de pandemia y largos periodos de aislamiento, parecía prudente el reencontrarnos. No queda más que mantener la guardia, cuidarnos mutuamente y acatar las disposiciones en caso de contagiarnos.

Los nuevos casos positivos, naturalmente, han ido al alza, y los políticos de este país no escapan a la nueva variante. Tal es el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien junto con su esposa dio positivo a Covid-19, en redes sociales fue ampliamente criticado por el hecho de haber publicado, tan solo un día antes de dar a conocer su prueba positiva, un video en compañía de una regidora de Lerdo de Tejada, Veracruz, y unos niños, donde el diputado se deja ver conviviendo sin cubrebocas. Parece que el diputado quiso aprovechar este receso de la cámara baja para darse promoción y descansar en su natal estado. Espero que sepa aprovechar su aislamiento y pueda meditar acerca de su actuación, muy pobre a mi parecer, al frente de los diputados. Le deseamos pronta recuperación que le permita retornar a sus labores.

Por otro lado, esta nueva ola pone en entredicho los planes del gobierno federal de regresar a las aulas en el mes de enero, algunos estados incluso han postergado este regreso como una acción preventiva, proteger al alumnado y docentes y así disminuir el número de contagios. Este asunto en lo personal me resulta muy complicado, por una parte, siento una urgencia por regresar a clases presenciales, no solamente por el hecho de reencontrarme con mis amigos o el regresar a Ciudad de México, sino que personalmente considero que el aprovechamiento en algunas materias disminuye cuando es en línea; sin embargo, no me gustaría poner en riesgo la vida de mis compañeros, especialmente algunos profesores que por su edad presentan mayor riesgo en caso de contagio.

¿Se puede poner en la balanza, educación en un extremo y vidas humanas en otro? Mucho se dice que esta nueva variante es más contagiosa, pero menos letal, por lo que el costo en vidas humanas se espera será menor que en las tres olas anteriores. Es complicado hablar de un tema cuando conlleva la posible pérdida de vidas humanas, no me gustaría caer en una visión utilitarista y optar por “la menos costosa” en este aspecto. Ojalá que aquellos a los que toca tomar tal decisión lo hagan con la mayor precaución y poniendo la vida por delante, pero no podemos olvidar que muchas de las acciones implementadas a lo largo de la pandemia por el gobierno federal han resultado equívocas cuando menos, cuando no fatales si nos ponemos muy estrictos.

Sin lugar a dudas el Covid-19 ha cambiado la manera en que vivimos de una forma radical, después de dos años de pandemia hemos olvidado muchas de las cosas que anteriormente realizábamos con cotidianidad, nos hemos adaptado a nuevos problemas y adoptado nuevas costumbres. Los hábitos de consumo han cambiado, la forma en la que nos comunicamos y hasta la forma de relacionarnos. Esperemos que este nuevo año 2022 nos deje cuando menos vislumbrar el fin de este trago amargo, aun cuando el panorama económico no pinte del todo bien, debemos mantener la fortaleza y seguir adelante.

Por lo pronto yo los dejo, dejaré mi zapato en la ventana a la espera de qué me traen los Reyes, esperemos cuando menos salud, lo demás viene por añadidura.