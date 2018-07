La terca realidad de los primeros 25 días confirma que, el de Andrés Manuel López Obrador, podría ser un gobierno de “cuates y cuotas”.Y si dudan, basta revisar diarios como La Jornada, semanarios como Proceso y los informativos de Televisión Azteca. En todos ellos –y muchos otros–, la parcialidad ha dado paso a la complicidad grosera.Y es que para esos medios no existió –por ejemplo– el fraude cometido por Morena a través del Fideicomiso creado para los damnificados y que una vez denunciado y probado por el INE confirmó que el partido rojo no cumplió las reglas de financiamiento en una elección.Y a pesar de las evidencias aplastantes esos medios no dedican una sola crítica al fraude, menos un cuestionamiento o un reportaje por la nueva “estafa maestra”. En cambio, los medios cuates del nuevo gobierno dedican amplios espacios al elogio desmesurado y sin pudor, al estilo de la “prensa vendida” que cuestionó la izquierda mexicana en los años 60 y 70 del siglo pasado.Y es que hoy esos medios son todo aquello que sus directivos y periodistas “cuestionaron a los 20”. Por eso la pregunta obliga. ¿Por qué la sumisión que raya en complicidad?Elemental; porque La Jornada, Proceso y Televisión Azteca –entre otros–, son “cuates” de un gobierno que ya paga “cuotas”. Van las pruebas.1.- Hace días, La Jornada publicó una imagen de la visita de AMLO a sus instalaciones. Mensaje lapidario: “todo empezó aquí”, parecía decir. Y es que en los últimos 30 años –con Carlos Payán y Carmen Lira como directores–, La Jornada estuvo siempre al servicio de Obrador; lo construyó como líder social, jefe del PRD, candidato presidencial y dueño de Morena. La Jornada militó, antes que informar.2.- En los previos al año 2000, el gobierno de Zedillo –con mediación de Esteban Moctezuma, a la sazón titular de Gobernación y Desarrollo Social, respectivamente–, pactó con AMLO la jefatura del PRD y luego la candidatura al gobierno al DF, pese a que Obrador no cumplía los requisitos legales. Por eso, Zedillo también salvó de la quiebra económica a La Jornada.3.- En el libro Diarismo –págs. 190 y 191 y 192–, el periodista Marco Lara Klahr revela que La Jornada puso todos sus recursos –periodistas incluidos–, para construir a AMLO.En un pasaje penoso, Lara relata que reporteras y directivos de La Jornada hacían el papel de “nanas” y “guaruras” de los hijos de AMLO. También confirma que Carmen Lira es “madrina” de los hijos mayores de AMLO, mientras la reportera Rosa Icela Rodríguez hacía el papel de “guarura”.4.- En el escándalo del fideicomiso fraudulento aparecen Pedro Miguel y Julio Sherer Ibarra. El primero es directivo de La Jornada y el segundo de la revista Proceso.Por lo anterior, hoy La Jornada, Proceso y Televisión Azteca son los medios oficiales del presidente Obrador. Hoy, Esteban Moctezuma será titular de la SEP; hoy, Rosa Icela Rodríguez será secretaria general del Gobierno de Sheimbaum en CDMX y Julio Sherer será el abogado presidencial.Gobierno de cuates y cuotas. ¡Y apenas empiezan!Al tiempo.