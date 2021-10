Cuba cierra puente aéreo con Estados Unidos

HISTORIA EN EL DEBATE

6 de octubre de 1971

La encefalitis cobra más víctimas humanas. Una jovencita falleció víctima de encefalitis y otro joven, originario del Valle del Carrizo, se encuentra internado en el Sanatorio Agraz, presentando todos los síntomas de la encefalitis equina, considerándose este último como “caso sospechoso” por las autoridades sanitarias. Tres mil dosis de vacunas contra ese mal llegaron a esta ciudad y de inmediato se inició la campaña para inmunizar a todos los caballos, asnos y mulas que aún no han sido vacunados, para prevenir la aparición de más brotes de la epidemia.

Terminan obras de pavimento. Para el día 30 del presente mes deberá quedar terminado totalmente el programa de pavimentación de la presente administración municipal, que comprende 463,184 metros cuadrados de concreto hidráulico, de los cuales ya se han tendido 440 mil metros cuadrados. Así lo informó el alcalde, ingeniero Ernesto Ortegón Cervera, señalando que sólo queda por terminar de pavimentar una avenida y los callejones incluidos en el programa para dar por terminado este.

Cuba cierra puente aéreo con EU. Caracas. Cuba ratificó su decisión de cerrar para siempre el “puente aéreo” con Estados Unidos que permitía la salida de cubanos deseosos de abandonar la isla. En la plaza de la revolución “José Martí”, el primer ministro Fidel Castro, hizo el anuncio formalmente en un discurso conmemorativo del undécimo aniversario de la constitución de los comités de defensa de la revolución socialista. La reanudación de los vuelos hacia Estados Unidos las últimas semanas, fue calificada como la “etapa final” del puente aéreo que permitió a unos 260 mil cubanos dejar la isla con destino a Miami.

Castro sostuvo que la lista de inscritos para viaja a Estados Unidos estaba llegando a su final y la misma no sería renovada. Advirtió que su gobierno no permitirá "salidas ilegales" una vez que el puente sea suspendido en forma definitiva. "Si Estados Unidos promueve la ilegalidad en nuestro país, nosotros haremos lo mismo allá", dijo Castro con tono tajante.

Coronan a la Reina del Comercio. Un jurado eligió Reina del Comercio a la señorita Alicia Ceceña, escogiéndola entre la diez finalistas que compitieron por el título y que previamente habían sido seleccionadas por votación popular. La elección tuvo como marco un bullicioso baile en el Centro Social Leonístico, en el cual se desbordó el jubilo y la pasión de los partidarios de cada una de las concursantes. El presidente de la Cámara de Comercio, licenciado Jaime Ibarra Montaño, fue parte activa del jurado.

6 de octubre de 1996

A subasta el CH-P. Tres grupos empresariales entregaron propuestas de licitación para adquirir la concesión del CH-P, cuya transferencia a particulares incidirá en la vida económica y en la actividad turística de todo el noroeste del país y en especial en los estados de Sinaloa y Chihuahua. Transportación Ferroviaria Mexicana, Grupo México y Trivasa son las empresas que se disputan la concesión del CH-P, inaugurado durante la época del presidente Adolfo López Mateos y considerado en su tiempo como uno de los ferrocarriles más modernos del mundo.

No habrá prórroga para deudores bancarios. México, D.F. Autoridades financieras han decidido no llevar a cabo ninguna prórroga para que el Programa de Apoyo a Deudores continúe; este día fue señalado como el final del programa y por lo tanto, se tiene que respetar. Fuentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aseguraron que las autoridades no están violando ningún acuerdo y que el ADE concluirá en el término señalado. Sólo tendrán prórroga los que reestructuren su deuda al día de hoy.

Yeltsin cede liderazgo. Moscú. El presidente ruso Boris Yeltsin, que se ha alejado de sus funciones por su padecimiento cardiaco, cedió al primer ministro Víctor Chernomyrdin y al secretario del Consejo de Seguridad, Alexandr Lebed, los primeros lugares como políticos más influyentes del país. En la encuesta efectuada por el servicio “Vox Populi”, Yeltsin descendió al tercer lugar con 7.29 puntos en la lista de los 100 políticos con mayor poder en la federación; Chernomyrdin en primero y Lebed en segundo.