Cuen, Rocha y Clouthier chocarán en campaña

Cuen, Rocha y Clouthier. Los tres están prácticamente listos para convertirse en candidatos al senado. Los tres tienen personalidades muy distintas. Son diametralmente opuestos. Cada uno se conoce sus fortalezas… pero también sus debilidades. Cada uno se sabe del otro cuál es su nicho de posibles votantes. Por eso adelantamos, se darán hasta con la cubeta. A Melesio Cuen le saben todo. Y Rubén Rocha Moya, virtual candidato de Morena, tendrá en los jubilados de la UAS un filón de oro que podría utilizar en campaña. Rocha Moya conoce a la perfección a Cuen. Ambos son exrectores de la UAS y saben muy bien lo que está pasando al interior de la institución. Rocha Moya es sereno, reflexivo. Cuen es un bólido que arrasa todo a su paso. Y Manuel Clouthier, impetuoso, descalificador, cuestionador con un discurso que pudiera ser considerado como incendiario. Personalidades distintas que sin duda chocarán y fuerte cuando sea el momento para medirse unos y otros. Para Cuen el llegar a la candidatura del senado con el Frente formado por el PAN, PRD y MC fue un sin número de encuentros buscados con las cúpulas de los partidos políticos. Intentó llegar a la candidatura a través de Morena. Y no pudo. El haber apoyado la candidatura de la “chapodiputada” de Cosalá, fue en gran medida el rechazo. Tocó las puertas del PRI. Coqueteó con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Con el CEN del PRI. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, había comentado en corto que no se descartaba una alianza con el PAS… Con Cuen pues. Operó algo pasó y se quedó en nada. Llegó el turno de tocar las puertas del PAN. Era un camino que ya había caminado Cuen. Ahora no se confió. Le llegó a Ricardo Anaya por la retaguardia. Convenció a Dante Delgado dirigente nacional del MC… Y por ahí encontró la puerta. Anaya, más preocupado en convertirse en candidato presidencial, fuera como fuera, no le importó como siempre los panistas sinaloenses. Y aceptó la propuesta de Cuen. Ya Anaya había mostrado su desprecio hacia los panistas de Sinaloa el año pasado cuando ordenó desconocer a todo el Comité Directivo Estatal del PAN en pleno proceso electoral. Y que pasó, pues que el panismo se fue hasta la tercera fuerza política en el estado. Hoy no es diferente. Anaya condena a los panistas sinaloenses a apoyar a alguien ajeno al PAN. El riesgo es que los panistas sinaloenses se conformen con las migajas que le habrá de dejar Cuen. Y con suerte las plurinominales.

Habrá que verlo. En los dos últimos días pareciera que la vigilancia en la autopista Mazatlán-Culiacán se relajó. Las patrullas de la Policía Federal no se veían. Había una evidente falta de vigilancia. Y este último mes del año es propicio para que los delincuentes aparezcan y despojen vehículos. Llama la atención también de que muy pocos paisanos se han observado. Pareciera que el efecto Trump está haciendo estragos.

Por lo pronto habrá que esperar hoy que se dé el banderazo del operativo de vigilancia decembrino se haga efectiva la presencia de patrullas de la Federal de Caminos al menos para desalentar a los delincuentes.

El ajuste al gabinete. En el escritorio del gobernador Quirino Ordaz Coppel pondrán a consideración algunas renuncias de quienes integran su gabinete. Algunos hablan de un “procedimiento normal de fin de año”. Otros adelantan que es para facilitarle el camino a Ordaz Coppel en la posible sacudida que haga de su gabinete. Pendientes.