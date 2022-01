Cuén da positivo a Covid-19 y llama a los sinaloenses a extremar cuidados

audima

Si Cuen dio positivo...¡imagínese! El secretario de Salud en Sinaloa, Melesio Cuen, anunció que dio positivo a Covid-19. De ese tamaño es el riesgo, cuando el mismísimo titular de Salud en el estado, que sabe de protocolos de cuidados y que se cuidaba en todos los lugares que acudía, se realizó prueba y salió positivo. Con este caso, ya suman por lo menos a seis secretarios del gabinete rochista que dan positivo al coronavirus. Pero de todos, el de Cuen es quien atrapa la atención. El titular de Salud es el secretario con mayor movilidad y quien ha sostenido el mayor número de encuentros con ciudadanos. Por vía telefónica, Cuen nos comentó que tiene los síntomas comunes del Covid-19. Y que se sentía bien. Cuen sabe que como muchos de nosotros, tiene factores de riesgo ante el Covid-19, sea de cualquier variante que sea. Hay que recordar que padeció cáncer y que aún debe estar sujeto a revisiones periódicas. El Covid que le quieran poner, cualquier nombre de variante, sigue siendo Covid, y su peligrosidad es clara. Los contagios siguen en Sinaloa al alza, y aunque aseguran que a muchos no los manda al hospital, los porcentajes por la cantidad de contagios pueden conducir a las instalaciones hospitalarias a enfrentar otra clase de riesgos.

Pucheta, tranquilo. El encuentro que la estructura operativa de Fernando Pucheta sostuvo con el gobernador Rubén Rocha Moya fue un “encuentro ciudadano”. Así lo califica Pucheta, que aclara no fue para pedirle nada al gobernador No fue para agradecer tal o cual situación. Fue sencillamente un encuentro con los ciudadanos que integran el grupo puchetista. Pareciera que quien más sintió el “golpe” fue el alcalde Luis Guillermo Benítez, que no pierde oportunidad en intentar descalificar el encuentro. Sabe que el mensaje principal fue para él. Pero intenta simularlo. Pucheta se encuentra dedicado a un proyecto social que pronto habrá de arrancar en Mazatlán y que tendrá como objetivo el apoyar la salud de los que menos tienen.

Los mandan a casa. Ayer, las instalaciones del IMSS, del Issste y del hospital general de Mazatlán no presentaban las largas filas de ciudadanos que acudían a realizarse pruebas contra el Covid-19, gestionar sus incapacidades y a solicitar medicamentos. Incluso los laboratorios particulares por la tarde de ayer no presentaron las largas filas que se observaron al inicio de esta semana. Pensarían que ya está cediendo la ola de contagios. Pero no. Lo que sucede es que a los contagiados se les está enviando a sus casas para que ahí se queden y los que puedan se mediquen. Familias completas se encuentran encerradas en sus casas por el contagio de Covid-19. El número real de personas contagiadas no se tiene. Sobre todo, porque muchos acuden a realizarse la prueba con particulares. La verdad es que estamos inundados de personas contagiadas. ¡Cuídense!

En duda el regreso a clases presenciales. A pesar de que el personal del sector educativo comenzó a recibir su segunda vacuna. Y maestros como personal administrativo se sienten un tanto más seguro, todo parece indicar que el regreso presencial a clases programado para el próximo 17 de enero, tendrá que posponerse. Nadie cree que, en tres días, la ola de contagios de Covid ceda. Al contrario, científicos calificados de la Organización Mundial de la Salud consideran que sería posiblemente hasta el mes de febrero cuando comiencen a bajar los contagios que en estos momentos han puesto a jaque a todos. Claro que es necesario el regreso presencial a clases. Pero primero está la salud de los niños.