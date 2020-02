Cuen dice que va a ganar en 2021

“Nos estamos preparando para ganar la elección en el 2021”, reta el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen, quien asegura que hoy por hoy el PAS es el mejor partido no solo de Sinaloa, sino también de México, y pone como ejemplo que es el que salió mejor evaluado en transparencia y el único que ha presentado 6 iniciativas de ley respaldadas por un millón 434 mil firmas.

Cuen dice que él y los directivos de su partido no descansan, trabajan todos los días, estuvo ayer aquí de paso rumbo a Choix y platicó con los periodistas locales, a quienes confesó que ya superó la derrota del 2018, donde un fenómeno los arrasó y no supieron qué les pasó, y admite que después detectó que hubo mucha simulación al interior, pero que ya no incurrirán en este error y ahora no se descarta para aparecer en las boletas en el 2021.

“México está en la lona”, expresa al hacer un balance, en economía, seguridad y en desarrollo social. Al actual presidente “le entregaron un país desahuciado, tiene en sus manos una papa caliente con una situación muy difícil, pero aparte no ha hecho las cosas bien”.

La deuda pública es muy abultada, se destinan más de 800 mil millones de pesos solo al pago de intereses, pero aparte las pensiones ya rebasan el billón de pesos al año, queda muy poco dinero para destinarlo a salud, mediante el Insabi.

Rumbo al 2021 Cuen asegura que por lo pronto no está buscando alianzas con los grandes partidos nacionales, Morena con sus problemas internos anda muy mal, al PRI todos los rechazan; por lo tanto, mejor se van solos por el momento, aunque “nunca hay que decir de esta agua no he de beber”. El reto está lanzado para la próxima contienda y las grandes alianzas se esperan para fines de este año.



Popurrí. Todos los males se le dejaron venir de un jalón a los habitantes de El Carrizo. En primer lugar, los productores libran una lucha para impedir que saquen las cosechas de maíz y frijol de las bodegas de Multigranos, y en segundo, un grupo de vecinos se lanzó ayer a bloquear la carretera México 15 para presionar a las autoridades municipales para que hagan obras y los tomen en cuenta porque los poblados del valle se encuentran en condiciones desastrosas y abandonados.

El sector salud está en alerta. De inmediato nos capacitaron por si acaso se presentan casos de coronavirus. Se pueden detectar y dar tratamiento inicial a los pacientes y luego enviarlos a los hospitales de la Ciudad de México, pero en los aeropuertos se deben instalar filtros sanitarios más efectivos, advierte la presidenta del Colegio de Médicos Generales, Reyna Michelle Mejía.

Recomienda a la población y a las autoridades que se dé más importancia a la medicina preventiva, a los cuidados para evitar enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que son las que abundan en esta temporada, así como a las degenerativas. Además, se deben fomentar buenos hábitos de alimentación y ejercicio físico. El colegio realiza constantes jornadas medicas gratuitas para ayudar a las familias pobres.