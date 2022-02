Cuen insiste en que realizar el carnaval es un riesgo latente, pero no lo escuchan

audima

Acorralado. En Sinaloa se tiene un titular de Salud sin autoridad. Y nadie ajeno al gobierno se la ha arrebatado. No es la primera ocasión en esta administración que Melesio Cuen es acotado en sus funciones. Hoy, con el tema del carnaval Cuen ha expuesto claramente su posición como responsable de la salud en Sinaloa. No están dadas las condiciones para que se realice esa fiesta masiva. Reconoció que los casos de contagios han ido a la baja. Y los decesos igual. Ayer, oficialmente se reportaron mil 063 nuevos contagios, entre pruebas que están recibiendo la SSA de laboratorios privados y propios. Todavía ayer, Cuen sostuvo que el riesgo es latente si se autoriza esa fiesta. Y en una especie de liberarse de la decisión que se tomará, dijo que le corresponderá al gobernador Rubén Rocha Moya y al presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, tomar la decisión. ¿Qué no debe ser una decisión que emane de una autoridad de salud? Bueno, parece indicar que todo habrá de suceder haciendo a un lado las observaciones del titular de Salud en Sinaloa. Un nuevo golpe contra Melesio Cuen. Una nueva exhibida pública. ¿Cuántas más tendrá que aguantar el también líder del PAS en Sinaloa? Hoy, Rocha Moya hará el anuncio oficial. Bueno, al menos prometió hacerlo. A no ser que como en otras ocasiones, salgan de que se pospone el anuncio. Mientras se sigue el juego del Tío Lolo, ya trascendió que uno de los integrantes del elenco de carnaval será Alejandro Fernández. El mismo cantante lo hizo saber.

¿Nivelar la balanza? El conflicto entre el gobernador Rubén Rocha Moya y los dirigentes del SNTE Sección 53 ha subido de tono y con posibilidades de escalar aún más. Las diferencias entre el líder sindical, Fernando Sandoval, y Rocha Moya tiene de fondo el dinero. Sandoval exige les entreguen sus dineros. El Estado no se niega, pero les dicen que dependiendo de la disposición de recursos. El adeudo que reclaman los de la Sección 53 se viene arrastrando desde hace varios sexenios. Pero es el Estado el que adeuda y tiene que resolver, negociar y aclarar. Por lo pronto, pareciera que Rocha Moya buscará nivelar la balanza. Hoy acudirá a las instalaciones del Figlosnte de la Sección 27 del SNTE. La otra cara del magisterio sinaloense. El evento a realizar de acuerdo con la agenda oficial es la entrega de las medallas al mérito por antigüedad. Oportunidad para plantear alianzas con la Sección 27. Ya veremos.

La Casa Gris… punta de la madeja. El tema de las mansiones que ha ocupado en Estados Unidos el hijo mayor del presidente López Obrador y los nombres que han comenzado a aparecer en torno al tema apuntan a que hasta hoy es una “punta de la madeja”. Baker Hughes, que rentó una de las casas de José Ramón López Beltrán, es, como ya quedó claro, contratista en Pemex. Luego, el propio hijo del presidente exhibió a la empresa KEI Partners en un intento de explicación de que él si labora en Estados Unidos. Y esa empresa donde labora el hijo del presidente está relacionada con Daniel Chávez Morán, asesor del presidente en el proyecto Tren Maya. Y resulta que Chávez Morán es propietario del Grupo Vidanta. Y esa es otra verdadera trama que lo único que evidencia es el conflicto de interés en el que se han evidenciado.

Una voz sensata. Sin periodistas no hay democracia, sentenció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Tanto le cuesta a este gobierno respetar el trabajo periodístico que hoy lo ha expuesto a la violencia. El discurso de hoy incita a la violencia contra periodistas.