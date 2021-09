Cuen luce más cercano a Rocha y Martín Pérez amarra silla en Cabildo

De la mano de Cuen. Es imposible olvidar todos los señalamientos que Rubén Rocha Moya, como candidato al Senado de la República, dirigió en contra de Héctor Melesio Cuen Ojeda, a quien utilizó claramente como una de sus banderas políticas para ganar votos, entre los que ven al exrector de la UAS con no muy buenos ojos.

Pero en política, dicen que la reversa también es cambio, y perder la memoria y flexibilizar las supuestas convicciones parece que también. Hoy, como gobernador electo, Rubén Rocha Moya está muy cerca de Héctor Melesio Cuen, cuyo partido, en alianza con Morena, lo llevó al poder.

La cercanía es tal, que hasta ayer viajaron juntos a Tamaulipas, al informe del senador por ese estado, Américo Villarreal, también morenista. Parece que quienes apostaban por una ruptura de Cuen con Rocha tras el proceso electoral, se van a quedar con las ganas.

Grave desatención. Para nadie es un secreto que económicamente hablando, Escuinapa es uno de los municipios con mayores limitaciones presupuestales del estado. Además de su permanente situación precaria que está ligada a su paupérrima actividad económica, los impactos de huracanes como Willa y ahora Nora han exigido recursos que no se tienen.

Por eso, el Municipio anunció que se aplicaría una mayor austeridad al cierre de la presente administración, que encabeza el morenista Emmett Soto Grave. Lo malo es que por un supuesto trámite mal hecho, no se le pagó a la gasolinera que surte a las patrullas de Seguridad Pública.

En la estación se negaron a dar combustible a las unidades policiacas y por muchas horas del pasado fin de semana no hubo patrullajes. Si bien la austeridad es necesaria, no se debe escatimar en la seguridad y vigilancia en el municipio. El incidente es grave y no se debe repetir.

Que va al Cabildo. El panista Martín Pérez Torres celebra que la Sala Superior del Tribunal de Guadalajara emitió un fallo a su favor, que lo convertiría en nuevo regidor en la próxima administración municipal.

Aunque no apareció en las boletas, sin riesgo de perder en las urnas, como le ha tocado ya en varias ocasiones, Pérez Torres iba como primer candidato a regidor por la vía plurinominal por parte del vapuleado y casi que desaparecido Partido Acción Nacional. Habrá que ver si con Pérez Torres se da al menos una pequeña oposición, incluso hasta rounds de sombra dentro del cabildo, pues hasta ahora los representantes de partidos contrarios a Morena han sido todo menos verdaderos opositores dentro del Cabildo.

¿Regresó con más ganas? El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, tuvo un primer ejercicio de gobierno que a mucha gente no le gustó, sobre todo por las fallas constantes en los servicios públicos, seguridad, y en general, atención ciudadana. Muchos de los personajes con los que llegó al gobierno al inicio de su administración ya no están.

Ha habido recambio. Podrá verse para bien en algunos casos y para mal en otros. Lo que es claro es que la curva de aprendizaje que necesita cualquier funcionario con su equipo parece que va mejorando. Se ha mostrado eficiencia y rapidez en la toma de decisiones.

Lo más reciente, la emergencia por las inundaciones. Deberán el alcalde y su equipo mantener el ritmo y hasta redoblarlo. Ahora, con gobernador morenista, todo haría pensar que al alcalde de Mazatlán se le facilitaría el ejercicio de gobierno. Por el bien de Mazatlán, ojalá no resurjan los viejos rencores con Rocha.