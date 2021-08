Cuen no descarta la presidencia del PAS en lugar de formar parte del gabinete

Las expectativas de Cuen. El líder del Partido Sinaloense se escucha seguro. Enterado de que la Secretaría General de Gobierno será, como lo anunció el gobernador electo para Enrique Inzunza Lara. Y que la titularidad de Educación para una mujer, probablemente Mayra Zazueta, Melesio Cuen se muestra tranquilo. El gobernador, dice, es el que decide. “Que haga lo que él quiere y escoja a sus mejores gentes”. Cuen comentó que posiblemente le convenga la presidencia del PAS, en la posibilidad de que le ofrezcan una subsecretaría o algo así. –Pero se le maneja como posible secretario de Salud, se le preguntó. “Bueno, es lo que por ahí dicen. Pero aún no hay nada”. Adelantó que la propuesta tendría que valorarla con sus compañeros pasistas y con su familia. Porque “me sacaría de mi plataforma política”. En el fondo parece ver con buenos ojos la posibilidad en la Secretaría de Salud, pues asegura que tiene 42 años en el Sector Salud. “Muchos me conocen como político. Pero tango varios perfiles, como es el de salud y el empresarial”. Ahí fue cuando él mencionó también la posibilidad en la Secretaría de Desarrollo Económico, por su formación empresarial. “Y te puede decir que le entiendo muy bien al sector empresarial… Lo tengo al dedillo”. Cuen, como anteriormente lo ha declarado, no desdeña ninguna propuesta. “Nunca digo de esta agua no beberé”. Y apunta: “Es difícil decir que no cuando la propuesta viene del gobernador”.

Por cierto. Nunca como hoy, el Partido Sinaloense tendrá en el estado una importante representación en los gobiernos municipales y Congreso del Estado. El PAS obtuvo en las pasadas elecciones 33 regidurías, cinco síndicos procuradores y ocho diputaciones locales. También ganó en alianza con Morena seis alcaldías. Aunque algunos, como “El Químico” Luis Guillermo Benítez “agarra monte”. Y no le merece el respeto que debería el PAS, pues gracias a él pudo convertirse en candidato en Mazatlán para reelegirse como alcalde. Precisamente, hoy, los regidores, síndicos procuradores, diputados y alcaldes electos con el PAS, estarán metidos en un programa de capacitación. Este programa se efectúa en Mazatlán.

Desoyen el llamado. Las grandes tiendas de autoservicio en Mazatlán no están atendiendo el llamado que lanzó el Gobierno Municipal de pedir el certificado de vacunas contra el Covid-19 a quienes ingresas en sus establecimientos. También reportan que algunas otras tiendas no lo hacen. El alcalde Luis Guillermo Benítez ha pedido en todos los tonos que el comercio organizado de Mazatlán y demás empresas del puerto, se sumen al esfuerzo de pedir el certificado de vacunación. Ya la Comisión de Derechos Humanos intervino para y lanzó un extrañamiento al Gobierno Municipal. Pero aquí no se trata de un atentado al libre tráfico de las personas. Hay un interés supremo como es preservar la salud y por ello el esfuerzo para frenar contagios y muertes por Covid-19.

El riesgo en el sector educativo. No lo decimos nosotros. Lo dicen los que saben. La vacuna Cansino que se le suministró a quienes integran el sector educativo, maestros, empleados de intendencia y administrativos de escuelas, tendrá que recibir una segunda dosis. Y es que ya se suman varios casos de trabajadores de la educación que aún vacunados se han infectado y en consecuencia son transmisores del virus. ¿Así cómo piensan regresar a las escuelas?