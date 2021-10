Cuen no es indispensable para Rocha; acepta la invitación al cargo o se va

Entiende Cuen... O entiende. El verdadero Rubén Rocha Moya por fin apareció. Y lo hizo para hablar de Melesio Cuen, el líder del Partido Sinaloense y aliado de facto en la pasada campaña política. Rocha Moya, con la expresión lanzada ayer, muestra el carácter que tiene y que no está dispuesto a rogarle a nadie cuando se le invita a formar parte de su gabinete. Y es que ayer se dio cuenta de que Melesio Cuen había declarado que estaba valorando si acepta la Secretaría de Salud. O decide quedarse como dirigente del PAS. Dijo que formalmente, Rocha Moya no se lo informó y que se enteró cuando se publicó. Parece que esto molestó a Rocha Moya, que le advirtió a Cuen que si está renuente (en aceptar la Secretaría), a lo mejor le pide al doctor Efrén Encinas que siga como secretario de Salud. “Encinas es mi gran cuate”, dijo. Y la molestia de Rocha Moya quedó más patente cuando señaló: “Que diga lo que quiera. ¿Qué quiere? ¿Qué le mande un ramo de flores? Eso ya se lo dije yo y que les diga a ustedes (los periodistas) lo que quiera. El que va a una secretaría, o va o no va. Yo lo nomás le digo vas”. Desde la campaña pasada, cuando Rocha Moya anunció su alianza con el PAS, con Cuen, jamás había lanzado una expresión como la que narramos. Muchos cercanos a Rocha Moya le pidieron en todos los tonos que no se aliara a Cuen. Amigos, pero amigos de mucho tiempo, prefirieron retirarse de Rocha Moya por ese motivo. Es más, hay varios de ellos que han recibido la “invitación” del gobernador electo para incluirlos en el gabinete. Y lo han rechazado precisamente por la cercanía que ven con Cuen. Las expresiones de Rocha Moya tienen varias lecturas. Una, dejarle en claro a Melesio Cuen quién es el que manda. La otra, el inicio del final de esa relación. Habrá que ver de qué está hecho Melesio Cuen. Si está dispuesto a agachar la cabeza y convertirse en empleado del próximo gobernador. O desentierra el hacha.

Los retos del “Pity”. Ricardo Velarde Cárdenas es un joven empresario mazatleco. Ha logrado en poco más de 20 años ir escalando y destacando como empresario. Parte de la cantera del que fuera el grupo empresarial Cafica, Velarde Cárdenas, conocido como “El Pity”, poco a poco se ha desarrollado al grado de que hoy con un grupo de jóvenes, Velarde Cárdenas tiene bien claro lo que se debe de hacer no solo para mantener a Mazatlán en el nivel que alcanzó, sino impulsarlo más. Este joven empresario sabe que, mejorando Mazatlán, todos ganan. La platica con el “Pity” se desarrolla fluida y se observa a alguien que tiene claros sus objetivos. Que no llega a la Secretaría de Promoción Turística de Mazatlán para improvisar. Sabe y le entiende que lo mejor es sumar. Que lo importante es dejar de lado los intereses personales, para que en lo general, Mazatlán se consolide y se genere un mayor crecimiento. Habrá que ver el desarrollo de este joven empresario. Al que, por cierto, asegura en la plática, le han endilgado toda clase de descalificaciones, hasta la de ser “socio” de uno de los hijos del “Químico”, versión que él niega.

Les incomoda Sergio Torres. En Movimiento Ciudadano (MC) se vive una sacudida. Y es que los liderazgos oficiales se han incomodado porque el exalcalde de Culiacán y excandidato a la gubernatura Sergio Torres será el nuevo dirigente de MC en Sinaloa. Hubo quienes daban por “muerto” a Sergio Torres tras la derrota estrepitosa que se tuvo en las elecciones pasadas. Pero se equivocan. MC con Torres pudiera tener una oportunidad. El desafío llama la atención. Y si se trata de trabajar…y duro... Sergio Torres está acostumbrado a eso y sabe cómo hacer las cosas.