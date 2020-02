Cuen, otra vez. Las alianzas de frente al 2021 ya vienen. Y llegarán más pronto de lo que se estima. Claro está que todas tendrán que esperar los plazos establecidos por el Consejo Estatal Electoral. Pero eso no quiere decir que desde ya se comience a tejer lo que serán las alianzas entre partidos y grupos políticos en Sinaloa. Como en otras ocasiones, el Partido Sinaloense, encabezado por Melesio Cuen, aparece en los radares. Sin duda, el PAS debe estar en los escenarios que comienzan a revisarse para lo que será la elección del 2021. Para el PRI pudiera resultarle positiva una alianza con el PAS. Y es que se antoja difícil que nuevamente el PAN llegue a formar esa alianza que en las elecciones estatales del 2016 condujeron al albiazul a un desastroso tercer sitio, superado por el PAS. Lo que queda del PRD en Sinaloa simplemente lo conducirá a ser presencial solamente en lo que viene. Salvo algo extraordinario que no se ve cómo. El Partido del Trabajo ya se acomoda como “satélite” de Morena. Seguro van juntos. Y Redes Sociales tendrá que ir solo, pues buscará mantener su registro. El problema tanto para el PRI como para el PAN es la debacle que enfrentan y que no se ve cómo podrían revertirla. De ahí que tendrán que analizar la posibilidad de una alianza. Y quien podría aportar votos es el PAS. Melesio Cuen seguro ya ve venir los escenarios donde el PAS podría convertirse en un atractivo para otros partidos políticos. Morena aparentemente no lo necesita. Y si fuera su candidato el senador Rubén Rocha, menos. Hay grandes diferencias. Pero en política nada cuenta más que los resultados. Por lo pronto, el PAS es atractivo para otros partidos políticos.

Renovación priista. El presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdez, ya tiene el “pulso” de cómo se encuentran los comités municipales de ese partido en Sinaloa. Y los perfiles de quienes podrían asumir las dirigencias ahora que están a punto de ser renovadas. Cada municipio tiene su sello particular. Y también la importancia política más allá de su municipio. Por eso, en el caso de Mazatlán, por el solo hecho de ser de acá el gobernador Quirino Ordaz Coppel, reviste un interés particular. Quien sea propuesto seguro habrá de traer el sello del mandatario estatal. En Culiacán pesa que sea la capital del estado y los grupos que operan. En Ahome, quien llegue tendrá que ser alguien que sume, pues justo ahí es un bastión de otros grupos que salieron del PRI. En todos prevalecerá la decisión de sumar a todos los grupos. Saben que solo de esa manera se meterán a la pelea.

Al rescate del PAN. Juan Carlos Estrada, dirigente estatal de Acción Nacional, sabe que tiene un handicap difícil de superar. Llegó a un partido dividido, destrozado y con una percepción negativa. Seis años (la administración malovista) lo condujeron a una de sus peores crisis. Claro está que también abonaron a eso la dirigencia nacional. El PAN estuvo prácticamente secuestrado por militantes que negociaron con el exgobernador Mario López Valdez, con quien creyeron que habían llegado al poder. Hoy, el PAN tiene la posibilidad de recomponerse internamente. Cuenta con un buen líder en Juan Carlos Estrada. Y entre los dirigentes de comités municipales, al de Mazatlán, Roberto González. Joven pero con experiencia que le puede aportar en lo positivo al panismo mazatleco. Poco a poco podrían resurgir. Aunque se vea difícil.