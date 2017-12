Cuen podría ser candidato del Frente

La puerta de Cuen. Todo parece indicar que el líder del PAS encontró una rendija. Y por ahí se puede meter. Y claro está, buscar dar un paso en su proyecto político. La insistencia de Melesio Cuen ante el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, puede que esté por rendir frutos. También buscó y logró acercamientos con Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, y miembro influyente del MC. Los cercanos a Cuen comenzaron a circular las versiones de que todo estaba listo para que el MC lo nombrara candidato al Senado, y en consecuencia, la cabeza del Frente Ciudadano en el que participan el PAN y PRD. Pero la aduana para Cuen se muestra difícil. Para nadie es un secreto que el diputado local Roberto Cruz busca y quiere la candidatura al Senado. Y con Melesio Cuen trae desde hace rato un “tiro cantado”, como dijeran en el barrio. A todo esto, Cuen sabe que en el PRD de Sinaloa, algunos de sus militantes no lo quieren...Y otros también. A escala nacional nos confirman que Dante Delgado insiste ante el PAN y el PRD que le dejen al MC la elección de Sinaloa. Porque no solo trae en el radar a Cuen. También afirman que trae otros nombres en la baraja. La cruda realidad que pudiera enfrentar Cuen nuevamente es el rechazo de los operadores políticos del PAN y del PRD en caso de que se dé su alianza con el MC. Él pensará seguramente que solo el PAS lo pudiera sacar adelante. Pero no debe perder de vista que cada elección es diferente. El sabe cómo le ha ido cuando ha intentado forzar las cosas. Habría que recordar su fracaso cuando intentó buscar la senaduría junto a Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, en una alianza que nunca se entendió. Por el momento, son los allegados a Cuen los que han hecho circular la versión de que pudiera irse por el MC. El tiempo se agota. Cuen lo sabe. Y como ya se le conoce mueve, maneja y especula para sacar la mejor raja política. Pronto se sabrá.



Rocha avanza. El exrector de la UAS Rubén Rocha Moya podría haber sido confirmado por Morena para buscar la senaduría en Sinaloa. Iría acompañado de Gloria Himelda Castro, combativa experredista que ha dado muchas muestras de congruencia. Rocha Moya es un referente de los intelectuales de la izquierda en Sinaloa y en el país. Goza de una bien ganada fama de rectitud. Un perfil que ayuda al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver a quiénes lanzan en los 18 municipios para las alcaldías y las diputaciones.

¿Y por el PRI? En el Revolucionario Institucional parecieran no llevar prisa. Las cartas están ahí. Y sabemos que ya han sido evaluadas. Juan Habermann, el secretario de Agricultura en Sinaloa, aparece reforzado. Pero también están el empresario Jesús Vizcarra y Heriberto Galindo. Entre las mujeres que se mencionan están la diputada Irma Tirado; la titular de Desarrollo Social, Rosa Elena Millán; las diputadas federales Gloria Imelda Félix, Martha Tamayo, y la diputada local y exsenadora, Margarita Villaescusa. Los tiempos para las definiciones están encima. Y un punto importante para todos estos aspirantes, y los que se sumen para las diputaciones locales y alcaldías, la decisión la tendrá en sus manos el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Nadie más. No se hagan bolas. Ni suden calenturas ajenas. En esta frecuencia están en Los Pinos, en la dirigencia nacional del PRI y con el inminente candidato presidencial José Antonio Meade.