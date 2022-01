Cuen, preocupado por el disparo en contagios; “El Químico”, en sus festejos

audima

Récord en contagios. Sinaloa se debate en una de las peores etapas de contagios por Covid-19. Pareciera que no hay manera de frenar la ola. Porque sencillamente falta responsabilidad ciudadana y de la autoridad. En las últimas 24 horas, 764 nuevos contagios dan cuenta de la gravedad del tema. El secretario de Salud, Melesio Cuen, pidió a la población extremar precauciones al salir de casa. Si no es necesario, permanezca en su hogar y evite acudir a reuniones innecesarias. Cuen pidió que en todo momento se utilice el cubrebocas, se laven frecuentemente las manos y se mantenga la sana distancia. El titular de Salud en Sinaloa sabe de la gravedad que representa la ola de contagios que azota al estado. En medio de la alarma, surge una luz ante la resistencia que pudiera estarse dando entre las personas vacunadas y que están dando positivo al Covid-19. El porcentaje de hospitalización es menor. La gravedad de los contagiados es también menor. Lo que para el responsable de la salud en Sinaloa es producto a que muchos están vacunados. El problema, y lo saben Cuen y el mismísimo gobernador Rubén Rocha Moya, es la irresponsabilidad de algunas autoridades. Es el caso del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que en pleno repunte de la pandemia festejó en grande su cumpleaños. Los comentarios son de que se organizó un fiestonón por los rumbos de Cerritos. Así, ni con toda la buena intención de Cuen y Rocha Moya se puede.

Economía vs salud. Para quienes representa un beneficio económico la realización del carnaval, la opinión es obvia. Pujan porque la fiesta se realice. Para los comerciantes que también reciben un beneficio económico por la celebración del carnaval, la opinión es que se haga. Pero el sentido común indica que en estos momentos no están dadas las condiciones de que se realice una fiesta como el carnaval, que reúne en uno de sus días a más de 400 mil personas. La decisión se debe de tomar ¡ya! ¿Por qué? La organización de la fiesta de carnaval lleva su proceso y tiempos fatales. Ese es el caso del elenco de artistas que se planee presentar. Para esto, por procedimiento se deben de pagar adelantos y firmar contratos. Y eso es ya. Para la construcción de carros alegóricos se requiere de tiempo. También el pago de adelantos. ¿Qué caso tiene el arriesgar perder dinero esperando que las cosas de la pandemia cambien? Eso nadie lo sabe. Ya Concordia canceló su maratón que tenía programado para este 25 de enero. La decisión se tomó por recomendación de las autoridades de Salud. Sería la segunda ocasión que el Maratón de Concordia se suspenda por esta pandemia.

El País de las Maravillas. Que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, asegure que la actual temporada camaronera aumentó. Y que el responsable de Conapesca, Octavio Almada, no solo lo secunde, sino que también afirme que se mantendrá el trabajo de transformación para incidir en la productividad y bienestar del sector, realmente debe de preocuparnos a todos. Si las cosas estuvieran bien en el sector pesquero, entonces ¿por qué más de la mitad de la flota camaronera de Mazatlán no pudo continuar las labores de capturas? Mazatlán representa a la más importante flota camaronera del país. Y es el termómetro para medir lo que pasa en el sector pesquero. Si Villalobos y Almada están contabilizando la fauna de acompañamiento del camarón, tal vez sus números les den. Y los charales los estén contando. Que les pregunten a los pescadores. Repartirles 7 mil 200 pesos, no resuelve la falta de empleo y mucho menos reactiva al sector.