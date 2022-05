Cuen sale de Salud como víctima

audima

Lo beneficia o lo perjudica. Finalmente, el gobernador se decidió y ordenó el cese de Melesio Cuen. Desde enero, el gobernador Rubén Rocha Moya desató toda una campaña en contra de su antiguo aliado en la elección pasada. Y hasta hoy, tres alcaldes de extracción pasista, los de Concordia, El Rosario y Cosalá, abandonaron al Partido Sinaloense y se fueron a Morena. También dos diputados locales abandonaron la bancada pasista. Advertencias, mensajes y todo se lanzó contra Cuen. Este aguantó todo. Lo que no pudo librar fue la orden girada por el gobernador de que todo aquel funcionario, e incluso alcaldes, que tengan demandas en contra de periodistas, se desistieran. Y dio un plazo el pasado lunes de 48 horas para que lo hicieran. A juicio de Rocha Moya, Cuen incumplió la orden y por eso ordenó su cese. Ni siquiera hubo un encuentro cara a cara para el cese. Un frío escrito a nombre de Cuen llegó a la oficina de la Secretaría de Salud, y la secretaria lo firmó por recibido. A Cuen políticamente le puede beneficiar el hecho de que el gobernador haya ordenado su cese. Lo deja en total libertad para operar con su partido para caminar con rumbo a las elecciones del 2024. Cuen ya no estará atado a una Secretaría. Cuen ya no tendrá “patrón”, pues Rocha Moya se encargó de situarlo en su realidad de que él era un subalterno. A Cuen, desde nuestro punto de vista, lo perjudicaba más seguir como secretario, empleado del gobernador. Su imagen, fuerza política y dignidad fueron pisoteadas una y otra vez. Y aguantó. Habrá que ver lo que sigue.

Cortina o realidad. La orden del gobernador a sus funcionarios y alcaldes de desistirse de las demandas que tengan contra periodistas podría ser una “cortina de humo” o en realidad una preocupación genuina. Cortina porque hasta hoy no se sabe si existe un verdadero avance en las investigaciones en torno al asesinato de nuestro compañero Luis Enrique Ramírez. Habrá que ver si es una preocupación “genuina” y que no le haya caído como “anillo al dedo” el hecho de que Melesio Cuen desde el 2016 había presentado denuncia penal en contra ni más ni menos que Luis Enrique. Que Cuen también sostenía una demanda por “daño moral” contra Teresa Guerra compañera columnista de EL DEBATE y hoy titular de la Secretaría de la Mujer. Esperemos que no sea una cortina de humo como las que acostumbra el presidente López Obrador para desviar la atención de los principales problemas que enfrenta el país. El tiempo lo aclarará, porque es la mejor medicina.

Estiran la liga. Parecía que el proceso de desafuero contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro podría concluir. Pero no. A pesar de haber reculado en el caso del pago a las viudas de policías y recibido finalmente el apoyo del Estado para que se les pagara, el Congreso sigue adelante su proceso. Ya Estrada Ferreiro se tragó su orgullo. Pero en sus errores de ayer y hoy le sumó la forma en que irrumpieron en el Congreso del Estado sus seguidores. La moneda está en el aire. La suerte del alcalde de Culiacán sigue en la cuerda floja. Y la de los alcaldes de Mazatlán y Cosalá que tienen denuncias muy serias, es otro tema a revisar.