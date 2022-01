Cuen se reúne en privado con alcaldes del sur; el ausente fue “El Químico”

audima

Cuen y los alcaldes del sur. El secretario de Salud, Melesio Cuen, está visitando todas y cada una de las jurisdicciones que se tienen en el estado. Ayer lo hizo con la que cubre tres municipios del sur. Y aprovechó para reunirse con los alcaldes de Escuinapa, Blanca García; de El Rosario, Claudia Valdez, y de Concordia, Raúl Díaz. El encuentro fue una comida privada. La ausencia del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, se asumió como obvia. Cuen tiene una excelente relación con los alcaldes del sur emanados de su partido, el PAS. Mantiene una distancia institucional con “El Químico”. Y hace bien. Benítez ha dado muestras de aprovechar cualquier momento para arremeter contra Cuen, contra el Partido Sinaloense y todo lo que representa. Todos saben que, de no haber sido por el PAS, “El Químico” no hubiera podido convertirse en candidato a la alcaldía con intenciones de reelegirse. Morena le cerró la puerta. Pero el PAS se la abrió y hoy paga con creces ese error. Los regidores pasistas de Mazatlán están demandados por “El Químico”. Y no se ve ninguna ventana que permita vislumbrar la posibilidad de una reconciliación.

“El Químico”, caliente; Rocha, tibio, y Cuen, contundente. ¿De qué se trata? Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya se muestra tibio en torno a la definición de si habrá o no carnaval de Mazatlán. Las indefiniciones a nada conducen, solo a la confusión. El alcalde Luis Guillermo Benítez comenzó a tejer alianzas con las cámaras y organismos privados afines e interesados económicamente en el carnaval. Ahí ya vemos expresiones de la Cámara restaurantera donde, claro está, con Ricardo Velarde como secretario de Desarrollo Económico Municipal, es obvio el respaldo. También la Canaco se alinearía al “Químico”, y ya se vio la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas. La tibieza del gobernador en torno a esta delicada decisión contrasta por mucho con la postura del secretario de Salud, Melesio Cuen, quien calificó como una “ocurrencia” la intención del “Químico” de realizar una consulta para que la ciudadanía defina si quiere o no el carnaval. Pareciera que nadie ha entendido que las decisiones en medio de esta pandemia, cuando se trata de eventos masivos, corresponde a las autoridades de salud definirlas y todos en acatarlas. Pero también pareciera que Rocha, “El Químico” y Cuen libran una batalla para medir sus fuerzas e intereses.

Hacia la anarquía. La ausencia de respeto a las leyes y reglamentos es más que evidente en Mazatlán. En plena playa se construye a todas luces ilegalmente. En la avenida Del Mar se construye una torre cerca del hotel De Cima, que destruyó una parte de banqueta, y lo que es peor, construyen por encima de la banqueta. En ambos casos se ha de tratar de propietarios y constructores muy influyentes. En ambos casos habría que saber si se cuentan con los permisos de construcción correspondientes. En ambos casos hay una total ausencia de supervisión de parte de las autoridades responsables. Y lo grave es que no hay autoridad que intervenga y haga respetar la ley y los reglamentos. Es una especie de “Ley de la Selva” lo que está viviéndose en Mazatlán, donde el más poderoso e influyente viola la ley y nada pasa. Eso, eso es impunidad. Y de eso está harta la ciudadanía.

¿Desesperado? El senador Mario Zamora buscó y se reunió con el exgobernador Mario López Valdez. Entre ambos hay grandes diferencias. Agravios. Historia que no olvidan y más. Zamora Busca ser factótum en el PRI sinaloense. Y parece estar dispuesto en agarrar una brasa ardiendo con tal de conseguir su fin.