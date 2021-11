Cuen y Químico, la estrategia de ‘tronarlos’ políticamente con miras al 2024

Dos aspirantes ¿menos? Dejar que el conflicto político de Mazatlán siga creciendo es una perversidad. Porque del enfrentamiento entre el Químico Luis Guillermo Benítez y Melesio Cuen, líder moral del PAS y actual secretario de Salud, seguro hay quienes se benefician políticamente. Y claro, poco o nada les importa Mazatlán. El gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con Melesio Cuen y el Químico el pasado 5 de noviembre en su gira por Mazatlán. Lo hicieron en el restaurante La Fonda de Chalio, lugar al que le gusta acudir periódicamente a Benítez. Foto oficial de por medio. Difusión de la misma por todos lados. “Asunto arreglado”, se dijo. Y posteriormente, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, se quedó en el restaurante para atestiguar el acuerdo entre Cuen y Benítez. Hoy a 16 días de distancia de ese encuentro, algunos piensan que fue una “celada”. ¿Pero para quién? Para Cuen, pues lo sentaron siendo ya secretario de Salud y ya oficialmente había dejado la dirigencia del PAS a don Antonio Corrales. O para el Químico, para obligarlo a un acuerdo a sabiendas que no lo cumpliría y de esa manera exhibirlo. O tal vez fue una “celada” contra ambos. A Cuen se le expuso públicamente. ¿Cómo un servidor público negocia puestos en un municipio? Y la ambigüedad en las declaraciones periodísticas de Rocha Moya, además de no ser precisas en torno al grave problema de la ingobernabilidad que se vive en Mazatlán, abona la sospecha cuando se trata de hablar de Cuen, su intervención en el conflicto y su cargo como secretario de Salud. El desgaste político en este conflicto entre Cuen y el alcalde de Mazatlán podría tener consecuencias en sus aspiraciones para el 2024. Al menos quienes están dejando correr la crisis de Mazatlán eso creen. Cuen tiene mucho, pero mucho más que perder en comparación con el Químico. El Partido Sinaloense por primera vez en su historia tiene bastantes alcaldes, diputados locales y regidores. Su fuerza se antoja suficiente en un supuesto caso de que se le haya puesto una “celada” a su líder en convertirse en un partido que busque el equilibrio político estatal. Porque el PRI y el PAN están prácticamente en la lona. Quizás quien o quienes están dejando “correr” el conflicto político de Mazatlán no han medido lo que pudiera significar el PAS. En la crisis de ingobernabilidad que se vive en Mazatlán hay más cosas en juego que un municipio en el que regidores y alcaldes no se ponen de acuerdo.

El violador es el Químico. Si alguien es tranquilo, mesurado e inteligente en el PAS es Antonio Corrales Burgueño. Y como presidente interino del Partido Sinaloense en el estado le tocó agarrar la “papa caliente” del conflicto que se vive en Mazatlán. Corrales Burgueño aseguró que en el encuentro que se tuvo con el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, ahí el alcalde Luis Guillermo Benítez aceptó la propuesta de Rogelio Buelna para secretario del Ayuntamiento, y la Tesorería y Oficialía Mayor las nombraría el alcalde. Inzunza Cázarez fungió como “testigo de honor”. Pero el alcalde violó ese acuerdo. Corrales Burgueño no entiende por qué la actitud del Químico. Las faltas de respeto hacia los regidores, la violación a los acuerdos, la constante violación a la ley y reglamentos municipales y sobre todo esa actitud soberbia que piensa que todos deben plegarse a su voluntad. No entiende que, de no ser por el PAS, él no hubiera podido siquiera convertirse en candidato. Y si de movilizaciones se trata, el PAS llenaría si quisiera todo el centro de Mazatlán.