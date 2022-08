Cuen y el canto de las sirenas ante embate de Rocha

Los mensajes de Cuen. Tarde se dio cuenta de que el Rubén Rocha Moya que conocía, adversario desde siempre, era el mismo que le tendió la mano. Y Melesio Cuen, líder del Partido Sinaloense, se la creyó. Rocha Moya resultó ser un hombre frío, que de esa forma toma decisiones. Que guarda rencores y que actúa con sigilo hasta alcanzar su objetivo. Pero le ganan las ansias, se enoja y ahí es cuando nos da pinceladas de lo que realmente quiere y busca. Cuen se tardó en entenderlo. Desde enero de este año, cuando el gobernador en Mazatlán declaró que “él no negocia con subalternos”, debió de quedarle claro a Cuen que no transitaría en su gobierno. De nada valían acuerdos firmados y con mucha más razón los verbales. Que Cuen haya negociado con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. No vale. Que incluso haya tenido muestras de apoyo de integrantes del comité nacional morenista, valió. Al final, Rocha Moya pareciera que lo usa como pañuelo desechable. Cuando lo necesita lo llama (ahí está lo del relevo en la alcaldía de Culiacán). Y cuando se trata de batearlo, lo hace. Recuérdese que Cuen declaró públicamente que apoyaba a Jesús Estrada Ferreiro al saberse que se buscaba su desafuero. “Lo hago por congruencia”, sentenciaba en ese momento Cuen. Pero después reculó… Y feo. Lo hizo luego de un encuentro con Rocha Moya. Después lo volvió a poner en el cesto de los desechables. Más recientemente pasó lo de Ahome, cuando el alcalde Gerardo Vargas Landeros despidió a funcionarios que habían llegado a través del PAS. ¿Creerá Cuen que Vargas Landeros actúo por su cuenta? Eso es ser iluso, ¡por favor! Si Gerardo le pide permiso al gobernador para todo. Hasta para viajar fuera de Sinaloa. Hoy, Cuen presume su acercamiento y colaboración con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero, ¿creerá que con eso nivele la balanza con Rocha Moya? ¡Claro que no! A Adán Augusto le interesa el apoyo de gobernadores en sus aspiraciones a la candidatura presidencial. Y a las demás corcholatas también.

Ni regalada es buena la alcaldía de Mazatlán. Y el doctor en ciencias Arturo Santamaría pinta su raya. El nombre de Santamaría surgió ante la posibilidad de que el alcalde Luis Guillermo Benítez sea desaforado y se requiera un relevo. Está claro que el nombre se baraja por su amistad con el gobernador. Pero el mismo Santamaría nos dijo que eso es un absurdo y que jamás ha tenido interés en un puesto público.

Falla en operativos de seguridad a bañistas está provocando que en esta temporada vacacional, Mazatlán se convierta en un peligro para los visitantes. Algo está sucediendo al interior de las autoridades municipales, estatales y federales encargadas de garantizar la seguridad de bañistas, porque estas vacaciones se están tornando sangrientas. La señalización adecuada, el hacer respetar los reglamentos y una mayor presencia de la autoridad es urgente. Pero el alcalde sigue en lo suyo… la fiesta.

Una buena noticia sin duda es que la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe ha decidido realizar su conferencia anual en Mazatlán. Y a pesar de que la fecha será hasta el 2023, es importante destacar que este evento colocará a Mazatlán y Sinaloa en el radar de quienes operan los principales cruceros turísticos en el Pacífico.