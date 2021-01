Cuenta regresiva para conocer al candidato del PRI a la alcaldía de Ahome

Las ansias. La cuenta regresiva inició para conocer quién es el “bendecido” como candidato del PRI a la alcaldía de Ahome y diputaciones locales del Distrito Electoral 03 y 04. Y es que el jueves es el registro para los que quieren las diputaciones y el viernes para la alcaldía. En ese sentido, algunos estiman que la decisión para estas posiciones se va a tomar o, más bien dicho, a notificar el miércoles, tomando en cuenta la forma y los tiempos en que se hizo para la decisión para la gubernatura. Por eso, la expectativa entre los priistas y no priistas se acrecentó porque incluso de un momento a otro puede salir “humo blanco”. Por lo pronto, se habla que ningún simpatizante, es decir, externo, presentó su carta de intención para participar en el proceso. Entonces las posiciones se perfilan para los militantes. ¿Quién para la alcaldía? ¿Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper o Marco Antonio Osuna Moreno? ¿Dulce María Ruiz o Fernanda Rivera?



Lo arroparon. De hecho, estos estuvieron ayer en el desayuno priista con el precandidato a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, en la que estuvo el presidente del PRI, Jesús Valdés. Faltaba más: a cada uno de ellos se le dio la palabra y cerraron filas en torno a Zamora Gastélum. De ahí para el real unos y otros, hasta el exalcalde Policarpo Infante Fierro, se arrebataban el micrófono para hablar con tal de llenar de alabanzas a Zamora Gastélum. La intención es obvia en algunos. Pero no faltó quien hiciera referencia a los traidores, a no simular, pero cuando el asunto podía tirar pa´l monte la comisaria municipal del ejido Mochis, Cecilia Verdugo, planteó que no se hicieran ese tipo de expresiones para no enredar la piola. En resumen, se puede decir que a Zamora Gastélum le fue bien en su tierra: los priistas lo arroparon. Ahí estuvo la crema y nata que además le dio calor a Jesús Valdés, a quien le reconocieron su disciplina.



Incógnita. Como no fue el líder del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, el candidato a gobernador, dicen que se “dobló el dedo” de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. Algunos ponen en tela de duda de que el que ella decida va a ser el candidato priista a la alcaldía. Dicen que las condiciones cambiaron con la decisión que se tomó en favor de Zamora Gastélum. ¿Se le cayó a Leonel Vea?



Sentido común. Dicen que es muy fácil saber el motivo por el cual el precandidato a la gubernatura por el Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, abrió la posibilidad de las candidaturas ciudadanas para las alcaldías, sobre todo en Ahome. Y el hecho de que haya entrado en pláticas con el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez, es porque lo que quiere son votos. Es claro que la preferencia es por los de casa, pero a los aspirantes internos los números no les cuadran. Están muy bajos y sin posibilidades de levantar de aquí a la elección. En ese sentido, se habla que por eso Cuen trae a “Mingo” Vázquez y “otros personajes”, como mencionó.



En lo oscurito. Ángel Cota se reeligió ayer como presidente de la Asociación Ganadera de Ahome en un proceso sigiloso para que no hubiera otro que se registrara. Es decir, se hizo para favorecerlo. Por eso hubo inconformidad de algunos, como Ángel Gamboa, a quienes ni tan siquiera dejaron entrar a las instalaciones de la organización. Ya de plano.



La gestión. Todo tiene listo el presidente de la Fundación Yakar, Guillermo Algándar, para recibir y entregar hoy a un grupo de mochitenses 20 toneladas de cemento con el apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria. Hace poco hizo lo mismo con otro grupo pero con tinacos rotoplás. Y se habla que tiene en puerta el apoyo en computadoras para estudiantes y maestros.