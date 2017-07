“Cuentas públicas” moneda de cambio

Más allá de quién tiene la razón o si en verdad alguien la tiene, en el asunto de la iniciativa que se ventila en el Congreso del Estado para modificar ciertas atribuciones al legislativo que se transferirían a la Auditoría Superior del Estado, todo gira en torno a cuestiones meramente políticas.

Mientras los del PRI y sus “paleros” de siempre intentarían con la nueva ley dejar las simulaciones y de plano convertirse en una dependencia más del gobernador, sus opositores ven en la propuesta una amenaza a sus facultades de revisión de cuentas públicas para pasarlas a la ASE.

De prosperar, que es seguro, habida cuenta que tiene la ventaja del mayoriteo, será la ASE a quien, aun cuando el trámite en una “primera vuelta” pasaría por el pleno, finalmente corresponderá a aquella rechazar o aprobar.

En principio, el espíritu de la iniciativa de marras podría contener una medida legalmente saludable, pero hay la desconfianza que tales atribuciones finalmente sirvan para establecer un mejor control político sobre el manejo que se hace de los presupuestos públicos.

Por supuesto que la iniciativa obedece, no estrictamente a una visión parlamentaria de mejorar la rendición de cuentas ni la transparencia de los gobiernos a lo que están obligados, sino a los absolutos intereses del Tercer Piso. Nada de qué asustarse porque de hecho la Cámara de Diputados ha sido, que recordemos, solo una extensión del Poder Ejecutivo.

Los que andan bien “zurrados” son los integrantes de la “burbuja”, es decir, los que tienen “hueso” en las comisiones más influyentes, pues les estarían quitando la capacidad de negociar con alcaldes y funcionarios del Estado, para matizar o de plano inducir la manipulación de las cuentas públicas a cambio de obtener favores económicos y políticos.

Para nadie es un secreto que para algunos diputados de ayer y seguramente de hoy también, las cuentas públicas de los municipios o las áreas del gobierno estatal que regularmente están plagadas de anomalías por desórdenes administrativos o malos manejos de los recursos, son de “moneda de cambio” que terminan, si hay acuerdos, por “ser limpiadas”.

Lo ocurrido en el Congreso de San Luis Potosí, donde un diputado panista fue grabado en una conversación “negociando” el “arreglo” de cuentas públicas que se ventilaban y durante la cual, claramente y con un gran cinismo trataba la extorsión o chantaje, como guste llamarle con su interlocutor.

En Sinaloa no se tiene conocimiento público de situaciones de tal naturaleza, pero el que no se haya grabado a algún miembro de nuestra honorable legislatura no quiere decir que no se proceda de la misma manera.

De ahí que, por ejemplo, los panistas en Sinaloa que son unos puritanos de la política y se desgarran vestiduras criticando actos de corrupción en el servicio público, estén tan opuestos a la mentada iniciativa, sabedores que ya no participarán en esos “negocitos” extralegales, pero muy redituables para sus bolsillos.