Cuerda para rato de los tatas

Cayó el telón de la tercera vuelta en el Futbol de Los Barrios EL DEBATE de la Liga Diamante-Platino.Y ahora todos de vacaciones. A recargar las pilas para el año próximo.Pero antes, el sábado próximo pasado, dieron sus últimas patadas.Club de Veteranos se impuso 2-0 ante Santaneros, mientras que Los Abejorros de Taquería El Encontrado le pasaba por encima a Laboratorio Koch. Resultados ajustados en ambos lados.Santaneros no tuvo plantel completo.Lo mismo pasó entre los laboratoristas, que no contaron con sus astros, Ismael y “El Nino”. Para enero próximo regresan las acciones.Será una cuarta y última vuelta decisiva.La pelea por un puesto a la calificación de la liguilla sigue siendo el principal punto de Santaneros. Tiene rato sin lograrlo.Ahora con la dirección técnica de César Cázarez las cosas pintan diferentes y existe un mayor entusiasmo por lograrlo.Y a propósito de cualas, chuspis, pirrutinis, -traducción- “Si no cuentas con amor, yo te daré algo”. ¡Ai’sí!Y es que los episodios que se viven en el seno de esta Liga son mucho más candentes que en otras ocasiones. Se ha visto en el terreno de juego que se pueden dar sorpresas.Y por eso todos los equipos se entregan como si en cada partido se jugara una final. Y quiérase que no, los “tatas” vienen demostrando que todavía tienen cuerda para rato, sin alardear, claro.