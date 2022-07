Cuero a granel para el cuadro cañonero

Muy poco le duró a los Cañoneros de Mazatlán la buena fuerza con la que cerraron la edición anterior, que les permitió por primera vez calificar a la repesca de la Liga MX del futbol de la Primera División y salvarse de pagar la multa millonaria, ya que en el arranque de la nueva temporada y en su cancha fueron goleados por el Puebla 4 por 2.

Sin duda, se trata de un arranque nada promisorio para los porteños, que no concuerda en nada con el optimismo mostrado por su técnico Gabriel Caballero, cuya principal tarea a resolver de ya es darle mayor solidez a su muro defensivo, ya que como local no debe dar tantas ventajas a sus oponentes.

Cierto es que la temporada apenas inicia, pero siempre será más agradable ir mejorando con resultados a favor y no con la presión de ir contra la corriente.

De los Camoteros no nos sorprende el resultado, pues es un equipo que ha calificado a la liguilla desde que tomó las riendas su joven técnico Nicolás Larcamón y no ha bajado su rendimiento, pese a que en cada inicio de torneo le quitan jugadores.

DE REGRESO. Hay cosas que seguimos sin entender que pasan en el futbol profesional de nuestro país. Concretamente nos vamos a referir a la Liga de Expansión, en la que los equipos no tienen derecho al ascenso a cambio de una ayuda mensual de dos millones de pesos y, de paso, les piden muchísimos requisitos para poder ser certificados. Resulta que para el año que viene ya se está anunciando que Veracruz comprará un lugar, con tan solo pagarle a la Liga MX la suma de 50 millones de pesos. Al frente de las gestiones se encuentra el gobierno veracruzano, pero aclara que su ayuda únicamente será con el comodato del estadio Luis Pirata Fuente y la lana la meterán un grupo de empresarios. Eso sí, quedó muy en claro que en este proyecto no debe intervenir el polémico empresario Fidel Kuri, dueño de los desaparecidos Tiburones Rojos, ya que sigue enfrentando litigios ante la FMF y empresas. En remache, una vez más se confirma que el dinero es lo principal que mueve a los directivos del futbol mexicano que pueden vender franquicias a su libre arbitrio, pero en lo deportivo tienen marginados a decenas de futbolistas.

VA EN SERIO. El Torneo Intersemanal de los Martes Plus Platino aseguró que a partir de la próxima temporada, todos los jugadores tendrán la obligación de presentar su electrocardiograma y análisis clínicos para poder ver acción. Esperemos que así suceda, pues el programa de prevención de enfermedades para el jugador veterano se encuentra en vías de extinción por el poco interés de los propios directivos, ya que, pese a participar en las reuniones de trabajo, ya arrancaron sus torneos de verano sin exigirle nada a los futbolistas. Es bueno añadir que al frente de la liga Plus se encuentra Alfonso Aceves, el mismo que promovió este proyecto y, por ende, será su prueba de fuego, pues si logra que su circuito cumpla con todos los requisito, ya no habrá excusa para que todos los demás lo imiten. Si señores, falta nada más que alguien ponga el ejemplo.

REFLEXIÓN: El conocimiento trastoca los cimientos de lo que creíamos que sabíamos.