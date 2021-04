Cuestión de perspectivas

Iniciamos con Fern (Frances McDormand), a la que le notifican que la compañía en la que llevaba años trabajando cierra sus puertas. Ese es un fenómeno que lleva años golpeando a muchos pueblos de Estados Unidos que se fundaron y que crecieron alrededor de compañías: en la segunda década del siglo XXI, cambios políticos y económicos hicieron que muchas de esas plantas, fábricas e industrias se declaran en quiebra. Y con los cierres inicia la irremediable muerte de esos pueblos. Los jóvenes migran hacia otros lugares, otras ciudades, mientras que los que se quedan no les queda de otra que sobrevivir haciendo cualquier cosa.

En general, los miembros de esas poblaciones se sienten olvidados, marginados, furiosos. Aunque Fern no entra en ninguna de esas categorías. En parte, porque es una persona que aprendió a aceptar las cosas como son. Antes de que se quedara sin trabajo su esposo murió. Ahora, sin trabajo, sin esposo ¿Qué la mantiene en ese lugar? Fern carga aquellos objetos que considera necesarios. Deja el resto. Y se hace a la carretera en una camper a la que llamará “Vanguardia”. Y aunque piensa que lo que está haciendo es algo que solo a ella se le ha ocurrido, pronto descubrirá, gracias a Linda May, que se interpreta a sí misma, que Fern conoce en la bodega de Amazon en la que trabaja para conseguir dinero para pasar el invierno, que esa vida que está iniciando, esa vida nómada, es una que cientos de norteamericanos están abrazando.

Y que hay reglas, instrucciones, puntos de encuentro, asociaciones y otras cosas en torno a esa subcultura. Nomadland (2020, Estados Unidos) es el tercer largometraje de Chloé Zhao (1982, Pekín). Y como su anterior cinta, la muy superior The Rider del 2017, vuelve a explorar, mediante unos personajes empáticos, idealistas y algo inocentes, aspectos de esa clase media baja norteamericana que lucha por mantener o por crear una tradición. Sea esta la de los artistas del rodeo, como en su cinta del 2017, o la de la vida nómada de esta ya galardonada cinta del 2020.

Sin embargo, con todo y sus momentos de calma y su coqueteo con lo onírico, además de esos varios encuentros con tan pintorescos personajes reales y cierto toque romántico por ese vivir cada día como único, Nomadland, que está basada en un libro de no ficción de la periodista Jessica Bruder, no alcanza esa cuota dramática que sí encontramos en The Rider. Mi hipótesis es que eso sucede porque en aquella, Brady, ese artista del rodeo al que la vida lo pone en una disyuntiva: o seguir con su carrera y acabar con su vida, o dejar el rodeo y seguir vivo pero ya sin un motivo para hacerlo; es en sí la película.

Conocemos ese mundo y lo que significa para los que la viven debido a él y a su dilema. Mientras que acá, la Fern de McDormand no es más que un gambito que nos introduce en ese mundo de espíritus libres que van de aquí para allá. Y por ello, las situaciones pasan, los escenarios se imponen, McDormand conmueve… Pero me salta la pregunta ¿Hay más? Aunque, bueno, todo será, y otra vez, una mera cuestión de perspectivas.