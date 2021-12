Hola, ¿qué tal? Muy buenos días

Cuidado con personas que quieran minar tu autoestima. Otro disfraz es sentir envidia de otras personas. La envidia es el arte de ver las bondades ajenas en lugar de disfrutar de las propias. Uno de los mayores desafíos de la vida es ser tu mismo en un mundo que intenta que todos seamos iguales. Siempre existirán personas más guapas, más listas, más ricas o más experimentadas que tú. Pero tú, eres único. No lo olvides. No menosprecies tus habilidades ni tus bienes. Si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te hace falta. Buen día.