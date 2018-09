Cuidado, por menos inició el 68

Nadie muere para siempre, aunque te tiren a matar. Hoy hace 37 años. Florestán.

La tarde del lunes 22 de julio de 1968, en La Ciudadela, chocaron estudiantes de la secundaria y preparatoria de la UNAM, Isaac Ochoterena contra los de la Vocacional 2 del IPN por un conflicto escolar, eran vecinos. Luego, juntos, respondieron a pedradas a los granaderos que mandó Raúl Mendiolea Cerecero, director general de la Policía del entonces Departamento del Distrito Federal, a cargo del general Alfonso Corona del Rosal.



Allí y así empezaría el movimiento estudiantil más importante en la historia de México.



Hoy, a cincuenta años de distancia, estalla un conflicto en el campus de la Ciudad Universitaria que convocó, ayer, a la mayor manifestación estudiantil de este siglo en repudio al ataque, el lunes, de un grupo organizado de golpeadores contra jóvenes que exigían la expulsión de porros de los CCH y que dejó a dos de ellos gravemente heridos, saldo peor que el del choque en La Ciudadela del 22 de julio de 1968 que desembocó en la matanza del miércoles 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, proceso completo que entonces este joven reportero cubrió y donde conoció la muerte, la violencia, el miedo.



Aquel baño de sangre empezó, le decía, con un conflicto menor al de este lunes en Ciudad Universitaria que si bien, es cierto, no hubo participación de la fuerza pública, la hubo de alguna mano, fue un ataque premeditado y dirigido, por lo que las autoridades de la UNAM tienen, como han hecho, que intervenir de inmediato y todas las instancias del Estado mexicano estar atentas en apoyo de la máxima casa de estudios y averiguar quién quiere desestabilizarla, y con ello desestabilizar el fin de gobierno, la transición y el inicio de nuevo a cargo de Andrés Manuel López Obrador.



La primera gran pregunta para buscar la autoría es, ¿a quién beneficia?



Sabiéndolo, el siguiente paso será fácil.



Pero tienen que resolverlo. No pueden dejar que este conflicto escale, porque si el país lo resistió hace medio siglo, hoy no sé si lo superaría.



RETALES



1. RESPETO.- La figura del inicio de esta legislatura ha sido Porfirio Muñoz Ledo que supo poner orden en la instalación del Congreso, el sábado cuando paró a Emilio Álvarez Icaza como senador independiente –usted no es independiente, es un legislador sin partido, le dijo– y en la primera sesión ordinaria, el martes, a Gerardo Fernández Noroña;



2. SEGURO.- En México hay unos 500 mil servidores públicos con seguro de gastos médicos mayores pagado. Cancelarlo, como se cancelarán, será un golpe de casi tres mil millones de pesos a las aseguradoras y una nueva carga para el Issste. Quiero decir que el que quiera ese seguro, que se lo pague como todos los demás. Solo apunto datos;



3. FALLA.- El helicóptero que trasladaba a Manuel Velasco al municipio de Simojovel, en Chiapas, tuvo que aterrizar de emergencia por una fuga de aceite. Lo tuvo que rescatar otro.



Nos vemos mañana, pero en privado.