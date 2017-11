Cuidan las letras. La autoridad municipal tiene un agente de la Policía cuidando las letras de Mazatlán en el malecón. La comuna tiene pocos elementos y estos son asignados en acciones que no tienen nada qué ver con la seguridad, mientras que las diferentes colonias de Mazatlán reclaman más vigilancia. Pradera Dorada, la Francisco Villa, Salvador Allende, 20 de Noviembre y en el Infonavit Playas, que ahora se tuvo un muerto durante la madrugada del domingo. Lo malo es que las experiencias en las letras del Martiniano Carvajal enseñan que se tiene que poner a alguien a cuidar casi de forma permanente, porque las letras no se respetan. El mejor ejemplo se puede ver en las mismas redes sociales, donde los usuarios comparten fotos montados encima del las letras, que por otro lado, sí han sido un éxito para promocionar la marca de la ciudad.

Y ahora quién podrá defenderlos. Comerciantes de la zona centro de El Rosario no pueden conciliar el sueño desde que les dijeron de la posible remodelación del Centro Histórico. La preocupación es que si empieza la obra, les mermaría la venta más fuerte del año, que es la época navideña. Aunque el alcalde Manuel Antonio Pineda les dijo que posiblemente la obra empiece después del 25 de diciembre, los comerciantes no tienen la seguridad de que pase de esta manera, pues el alcalde también advirtió que no podía dejar escapar este recurso, por lo que temen que la obra inicié antes y les afecte.

Que ni enterados. Ayer por la tarde nuevamente se volvió a cerrar Olas Altas para los peatones. Y lo que se vio fueron varios autos siendo remolcados por las grúas de Tránsito. Esto, pese a que se ha dicho mucho del cierre y que horas antes de que se efectúe esta medida, hay agentes a la altura del Escudo y la Secretaría de Turismo señalando esto a los automovilistas. Lo malo es que no faltan los que se estacionan “por un rato”, pero que al llegar la hora no aparecen. Algunos llegaron para ver cómo se llevaban los autos. La crítica fue que no vieron señalamientos claros y que no se habían enterado de esta medida.

Falta más por hacer. Siguiendo con Olas Altas, no hay duda de que quedó muy bonito con la remodelación y que hacerla peatonal por las tardes es una gran medida. Lo cierto es que falta mucho por hacer para que sea una zona mucho más agradable de lo que ya es. Esto, porque es una zona que las familias han ido adoptando para pasear, sobre todo con niños, pero el olor a mariguana se sigue percibiendo en varios puntos, y los bebedores se sientan libremente en el muro del paseo costero, sin ser molestados, mientras que ellos sí causan cierta incomodidad a las familias. Para lo bonito que quedó Olas Altas, falta ahora poner orden y hacerla mejor, pues ya es un sector que tiene vida propia y es el rincón preferido de turistas y locales.

Muchos detalles. Alrededor del mercado Pino Suárez sigue habiendo muchos desperfectos en las banquetas y se siguen haciendo charcos de agua. Ojalá Obras Públicas ponga más atención a esto, pues a pesar de que la zona ha ido quedando mejor, los defectos también son muchos y además de hacer esas calles banquetas más feas, las hace también mucho más peligrosas para quienes por ellas se desplazan.