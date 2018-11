Cuidemos bien nuestra salud

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ha lanzado una alerta a la ciudadanía para que observe ciertas medidas de seguridad a la hora de adquirir y consumir medicamentos, pues se ha detectado la venta de productos sin el debido registro o bien caducos, cuya ingesta pone en riesgo la salud de la persona.

El tema de la venta de medicamentos con fecha de caducidad ya vencida no es nuevo, aunque tampoco es una situación que se haya presentado de manera recurrente.

Sin embargo, las autoridades han detectado la venta de medicamentos en la vía pública y en las investigaciones posteriores han constatado que esos productos no cuentan con el registro correspondiente, una grave anomalía, pues no están certificados en su producción y su contenido puede resultar altamente dañino.

La misma Coepris ha sacado a la luz pública la lista de medicamentos en los cuáles se debe tener cuidado a la hora de adquirirlos e inclusive la recomendación va en el sentido de hacerlo en farmacias debidamente establecidas, y aún así tener el cuidado de checar que toda la información que contenga el producto corresponda a lo que se está deseando adquirir.

Ninguna prevención está de más cuando de la salud se trata, y más cuando es la salud de los nuestros.