Últimamente he pensado en lo que se dice de que cuidando las cosas, estas duran

Cuidamos de nuestros carros para que no se rayen, del celular para que no se rompa, de nuestra ropa para que no se rasgue… Especialmente si son nuevas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero ¿qué tal nuestras amistades, nuestras familias, nuestras relaciones?

Leí una frase en Pinterest que se me hizo muy ad hoc que dice así:

“Conoces los zapatos que llevas puestos, no es la primera vez que te los pones. Ni la segunda, y por eso al llegar a tu casa te los quitas con la ayuda del otro pie, ni siquiera te importa si se están ensuciando. Pero si fuera la primera vez que te los pones, te los quitarías delicadamente. Solo si fuera la primera vez. Ahora no. Ahora llegas después de un día agotador y lanzas el teléfono a la cama, pero si fuera nuevo lo dejarías en la mesa y hasta tendrías miedo que se raye. Lo mismo pasa con las personas, con tu pareja, con tu familia. Sabemos que están allí y dejamos de mirarlos como la primera vez”.

Leer más: ¡López-Gatell no tiene huevos! Afirma Brozo tras contradicciones sobre medicamentos

¿Cuántas veces no salimos de la casa y ya no nos despedimos porque sabemos perfectamente que al regreso estarán ahí esperando tus papás y tus hermanos?

Se nos olvida decirles te quiero a las amigas porque como quiera seguimos hablando y las vemos en el siguiente martes.

Aunque también quiero invitarlos esta semana a cuidar sus cosas… que es importantísimo. Los teléfonos, la ropa, las joyas, los lentes y el dinero.

Los invito a cuidar a las personas que los quieren bien. A los que se preocupan si ya comieron, si llegaron con bien o si todo está bien en tu casa.

Nunca hay que olvidarnos de siempre despedirnos con un “te quiero” ni de decirles a las personas cuánto nos importan. Porque de nosotros depende si (así como las cosas), las relaciones se deterioren o los amigos se distancien.

Leer más: Agencia de viajes reportan reservaciones caso al 100 por ciento en playas de México

Así que a todos los que me leen el día de hoy, los quiero, por seguirme el rollo de leerme todos los domingos.

Los invito a cuidar a las personas que los quieren bien. A los que se preocupan si ya comieron, si llegaron con bien o si todo está bien en tu casa”, Ana en Rose

Síguenos en