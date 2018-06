Culiacán, epicentro del voto priista

A 10 días de la votación, la alianza PRI-Verde-Panal metió el acelerador a fondo con eventos de alto impacto, como el que tuvieron ayer por la noche al reunirse con 300 emprendedores en un conocido hotel de Culiacán.



El evento tenía la finalidad de conocer a los candidatos y sus propuestas. Fueron invitados la fórmula del PRI-Verde-Panal al Senado de la República: Mario Zamora y Rosa Elena Millán; así como Aarón Rivas, quien va por la diputación federal del Distrito 5.



Muy pendientes porque el evento con los emprendedores fue de gran nivel y con exitosa convocatoria, pero lo más destacado es la resonancia que tendrá.



Hablando de números positivos, el candidato al Senado de la República Mario Zamora Gastélum no ha bajado el ritmo de trabajo y durante la campaña ha recorrido 17 mil 393 kilómetros por Sinaloa.



Zamora Gastélum ha tenido 546 actividades realizadas durante el actual proceso, si estuviéramos hablando de estadísticas de beisbol seguramente sería campeón bateador.



También destacan por ser de los candidatos más rentables Jesús Valdés Palazuelos y Aarón Rivas Loaiza, quienes se han convertido en los pilares de la votación priista.



Los pronósticos en el centro del estado son muy positivos, además de que es la zona que tiene el mayor porcentaje de votos. Muy atentos, porque a 10 días de la votación y seis del cierre de campañas, la alineación titular del PRI está lista.



Elecciones. Una raya más al tigre, el Supremo Tribunal determinó que el candidato Jaime Rodríguez (el Bronco) incurrió en operaciones ilícitas durante el acopio de firmas para obtener la postulación, malversación de recursos públicos y defraudación fiscal. Solamente en el mes de mayo del presente año el Instituto Nacional Electoral reveló que el candidato independiente utilizó más de 13 millones de pesos obtenidos de manera irregular. Los problemas para el Bronco apenas empiezan.



Campañas. En donde hay buenas noticias es en el equipo de campaña de Aglaee Montoya. La joven candidata a la presidencia municipal de Angostura va muy bien y ha logrado consolidar la unidad de su partido. Ha hecho muy buen trabajo de campaña y realiza recorridos casa por casa. Además, ha sido muy destacado el evento masivo en La Reforma. Muy atentos porque Aglaee sobresale por ser una mujer preparada y muy activa. Seguramente cerrará fuerte.



Educación. En un claro mensaje de alianza y buena relación, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, entregó reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz Coppel por su respaldo y apoyo. Todo esto tras la donación de un terreno a la máxima casa de estudios del estado. Lo cual fue tomado por las autoridades universitarias como un gesto de confianza y agradecimiento. Por su parte, el rector de la UAS señaló que “representa un gesto de confianza que mucho agradecemos y que habremos de retribuir a agraves de más trabajo en todos los ámbitos del quehacer universitario”.



Culiacán. La Intercamaral realizó un interesante y ríspido debate entre los candidatos a la presidencia municipal. El abanderado del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, demostró el oficio político, no se enganchó en ataques y dio propuestas. El resultado lo adelantaron como una apabullante victoria de Chuy Valdés. El candidato del PAN, Robespierre Lizárraga, ha mejorado desde su última elección, pero no le alcanzó. Por su parte, Jesús Estrada Ferreiro, de Morena, se dedicó a criticar, pero sin propuestas importantes. El candidato independiente Carlos Arturo García pasó sin pena ni gloria.



Memoria Política. “El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”, Winston Churchill.