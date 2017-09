Culiacán, la ciudad de los baches, y Jesús Valdés se quiere reelegir

La semana pasada, este columnista realizó un amplio recorrido por infinidad de calles y colonias de esta ciudad capital de Culiacán. Y de este constatamos la existencia de una enorme cantidad de baches y diversas alcantarillas en toda la ciudad que generan daños severos a los vehículos particulares y de transporte público.No escapan de esa situación ni siquiera las colonias de clase media y alta, mucho menos las de nivel bajo, hablando en términos socioeconómicos.Ese hecho concreto nos trajo a la memoria una iniciativa que tuvimos la oportunidad de formular y presentar a favor de los sinaloenses ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa en 1999, la cual se aprobó y publicó el 12 de septiembre del 2001, en materia de responsabilidad civil de los servidores públicos y del estado.Recordamos que en dicha iniciativa propusimos reformar el Código Civil de nuestra entidad –como se hizo a instancia nuestra–, con el propósito de que a los sinaloenses se les resarcieran los daños y perjuicios causados por las instituciones o los servidores públicos responsables de determinada área, ya sea de la administración pública estatal o municipal, producidos con motivo de las atribuciones que legalmente les están encomendadas.A ello se le llama técnica y jurídicamente: responsabilidad objetiva del Estado –entiéndase gobierno del nivel local–. Tal responsabilidad puede ser de índole solidaria o subsidiaria. Es solidaria cuando el Estado responde primeramente por el servidor público de los daños y perjuicios ocasionados. Subsidiaria, cuando el Estado responde por dicho servidor cuando este no tiene bienes o recursos económicos suficientes para resarcirlos. La responsabilidad también puede ser culposa o dolosa.En ambos casos, los daños y perjuicios suceden cuando la entidad o el servidor público no toman las medidas oportunas, pertinentes y necesarias para evitarlos.En los dos tipos de responsabilidad, el Estado –llámese gobierno municipal o estatal– debe responder a su reparación. En el primer tipo de responsabilidad – la solidaria –, la entidad de la administración pública que no cumplió con el deber de pagar para resarcir dichos daños y perjuicios; entonces el ciudadano tiene la oportunidad de demandar al servidor público, como es en este caso puede ser en contra Jesús Valdés Palazuelos, presidente municipal, quien al parecer sin pudor alguno todavía pretende reelegirse. En lugar de dedicarse a cumplir los compromisos de campaña hechos ante la ciudadanía del municipio de esta ciudad capital, y demostrar en los hechos que es eficiente como administrador de la cosa pública.Sin embargo, en el caso concreto de dicho edil, observamos en él una conducta de tipo culposa o negligente que ha ocasionado severos daños a los vehículos que transitan por dichas calles de Culiacán, aun cuando dicho servidor público tiene la obligación de conducirse bajo el principio de eficiencia como lo señala la ley y los reglamentos correspondientes. Pero es evidente que no lo hace acompañado de un técnico o experto en el tema de bacheo y/o reencarpetado, porque resulta evidente que no preparan o acondicionan bien el sitio para hacerlo; en lugar de andar el edil en plena campaña para reelegirse, tratando de cooptar o mantener simpatías.