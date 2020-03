Culiacán se calienta...Los políticos también. Ahora sí, el sesudo análisis del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se cumplió. En Culiacán se registraron “balacerasss”. O sea, muchas balaceras donde se dispararon muchas balas. Dos grupos aparentemente antagónicos se enfrentaron. Pero mientras esto sucede en la capital del estado, las campañas disfrazadas de quienes buscan acomodarse como candidatos a la gubernatura no se interrumpen. En el sur de Sinaloa, el senador de Morena, Rubén Rocha, cubrirá una ajustada agenda con sus “asambleas informativas”. Porque lo que no está prohibido es permitido, nada le impide recorrer todo el estado en una promoción más que dé resultados, su presentación personal. Dirá que otros también lo hacen. Y no le falta razón. El líder del PAS, Melesio Cuen, anda en las mismas. A diferencia de que Cuen se tenga o no enfrente un proceso electoral, él y su equipo operan. Tampoco nada ilegal. Quienes están en desventaja son los aspirantes que ocupan cargos en el gobierno estatal. Ahí sí están observados, y con lupa. Manejan recursos públicos y deben de cuidar ese tema. Todos tienen un handicap en contra. La desilusión hacia los políticos y partidos políticos va cada vez creciendo. Y todos, salvo contadas excepciones, son reciclados. Rocha ya fue dos veces candidato a gobernador. Y perdió. Cuen ya fue candidato a gobernador, y también perdió.

Ya ganaron. Suceda lo que suceda este lunes, las mujeres ya ganaron. El llamado “Un día sin mujeres” está en todos los ámbitos de la vida nacional. Ya atraparon la atención. Y punto importante fue el evidente rechazo del presidente López Obrador al llamado de las mujeres. No entendió que la lucha no es en su contra. Que las mujeres exigen ser vistas porque ya están hartas de sufrir violencia. De que las estén matando impunemente. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se sumó al apoyo. Serán 36 mil empresas afiliadas en ese organismos las que permitan a sus empleadas participar en el paro nacional. En Sinaloa, el Gobierno del Estado dejó al libre albedrío de las mujeres el sumarse al paro nacional. No habrá ninguna consecuencia. Instituciones educativas, incluidos planteles religiosos, anunciaron que apoyarán al movimiento de las mujeres. El Instituto Cultural de Occidente (ICO) decidió, después de un desafortunado comunicado, sumarse en apoyo al movimiento “El nueve nadie se mueve”. Habrá que esperar el lunes para conocer la “cereza” del pastel.

Recaudatoria y mal intencionada. La nueva idea del alcalde de Mazatlán de prohibir el estacionamiento público en prácticamente todo el centro de la ciudad tiene dos mensajes. Uno con la intensa presencia de agentes de tránsito levantando infracciones, parece una acción recaudatoria. Necesitan lana para financiar las fiestas que organiza el alcalde. Y la otra, que divulgan por todos los rumbos de Mazatlán, es que el “Químico” busca beneficiar al nuevo estacionamiento público propiedad de la banda de El Recodo, que está a punto de inaugurar en el centro de la ciudad. Favor con favor se paga. La banda de música lo apoyó en su affaire por España. Y con los eventos artísticos en Mazatlán. Prohibir el estacionamiento en todo el centro obligará a utilizar el nuevo inmueble.