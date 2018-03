Culiacán se convertirá en lluvia de estatales

El nuevo Comité Municipal de Futbol no se anduvo con medias tintas en el pasado congreso estatal para solicitar 16 eliminatorias para Culiacán en el presente año, por lo que la capital se convertirá en una lluvia de torneos.Ayer se realizó la junta previa de la categoría de primera fuerza varonil en las instalaciones de la Afoesac, en la que confirmaron 16 seleccionados.Para mediados del año, la capital albergará a la misma vez todos los estatales de las categorías polillas, partiendo de la categoría Súper hasta la Platino Plus (64 años y mayores).Desde luego que para que Culiacán se responsabilizara para llevar a cabo tantos torneos a la misma vez se contó con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física y la propia Asociación Estatal, pues de otra manera no vemos cómo pudiera hacerlo solitariamente.Sin embargo, esto habla bien del interés que ha mostrado Édgar Acosta, el nuevo titular del CMF, para regresar a Culiacán las eliminatorias estatales que en los últimos años se habían perdido, y precisamente por esa poca atención de parte de la anterior administración.Se acercan los días de Semana Santa y de pronto vino a nuestra mente la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ya que fue el primer organismo que se dio a la tarea de implementar en los diferentes balnearios y playas de nuestro municipio actividades recreativas y deportivas, comandadas por el entusiasta promotor Gonzalo “Chino” Pérez.Pues al respecto nos enteramos de que la SSPyTM seguirá realizando en este período vacacional el mencionado programa en Imala, Sanalona y la playa de Ponce, Eldorado, en algo que nos parece muy positivo de su parte, ya que le ofrecen a los vacacionistas un excelente espacio.Pero eso no es todo, también nos llegó el run run que la gente que se encarga de promover los programas en ese organismo, con el apoyo del licenciado Óscar Guinto Marmolejo, titular de la Secretaría, y Carlos Frías, director administrativo, ya está realizando gestiones para no solo apoyar la liga femenil, sino también darle vida a la categoría varonil que se extenderá por varias sindicaturas.En suma, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya no es aquel organismo encasillado por la sociedad como represor, sino que de varios años a la fecha le ha puesto principal atención a programas encaminados a favor de los niños y jóvenes de Culiacán.es la que recibimos, refiriéndose a que el árbitro Hermes Navarrete ya se encuentra en su casa, para comenzar su rehabilitación luego del serio accidente vial que sufrió en días pasados y que lo obligó a estar hospitalizado por varios días. Es decir, lo peor ya lo superó Hermes, y ahora necesita ponerle ganas a su siguiente proceso. Saludos, amigo.