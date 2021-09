Culiacán y una vuelta más al sol

Mañana 29 de septiembre Culiacán da una vuelta más al sol y ello es de celebrar. La capital nuestra es la perfecta sumatoria de ese lema de la capital francesa, que en latín sentencia, Fluctuat nec mergitur, la golpean las olas pero no se hunde. Y a Culiacán claramente que la mueven los oleajes, muchos de ellos: los del tiempo, de los Gobiernos, los de pecados que se achacan a ver demasiado a corto plazo o por el total contrario, el de ver demasiado a futuro. Sus límites se puede decir que crecen selváticamente, como un niño que más que educarse en la escuela y el hogar es educado por los golpes de la vida. Y aun así la ciudad florece, tiene una belleza elegante y salvaje, que no solo evoca sino que provoca y hasta impone, con respeto pero con peso, con claridad de veredicto tajante.

Como ciudadano de esta patria chica, de toda la vida he creído que para los que han nacido o decidido ser de 'aquí', la Catedral de Culiacán es el estándar de belleza, si bien eso en cierto plano de lo subconsciente.

Cada que paso frente a ese edificio trato de observarlo por al menos un instante, tan solo de frente es de un portento impresionante, no en tamaño o adornos recargados, sino hermosa por sí misma, por su esencia, situación que se da en otros elementos que realzan la maravilla que es Culiacán. Sobre todo, al ver la catedral busco ver la estatua de San Miguel Arcángel que corona su fachada. En dicha imagen, el ser celestial derriba a Satanás, ello sin dejar por un instante su firme impasibilidad apoyada en la fuerza de Dios. O según como se vea, impide que el demonio suba a las alturas. He admirado esa estatua toda mi vida, y por ello me sigue lacerando que la catedral esté bardeada, se siente como si se intentara contener la potencia de la divinidad, esa fuerza que protege y reina sobre la tierra. Pero enrejada está y aún así el arcángel ve, cada tarde, el atardecer de lejos y a su frente. Harán algo más de 10 años le llevé a la maestra y pintora Rina Cuéllar unos dibujos que de la estatua hice utilizando un espejo para observar la pieza artística, de manera sencilla y a ras de tierra. Fue amablemente crítica y me mandó al panteón San Juan, a escasos metros de su última casa, a ver una estatua muy similar en una de las tumbas, aún ubicada a la entrada y a mano derecha, antes de la segunda puerta de acceso. Es más fácil hacer bocetos de esta segunda pieza, aunque hace tiempo su base fue recubierta con piedras y cemento, seguro era de molestia ver una representación demoníaca de tal fuerza en un espacio funerario. La estatua, igual que muchas tumbas de ese panteón, está mutilada, le han robado su metal y poco se puede hacer al respecto, como tampoco se cuida el patrimonio funerario, a diferencia de la vecina Durango, donde hay un museo de arte funerario. El San Juan tiene todo lo que para un recinto de dicha índole se necesita y hasta hay trabajo académico para sustentar su pertinencia y guión museográfico; faltarían tan solo las usualmente escasas ganas, la voluntad política para ello.

Pienso todo esto tras pasar por catedral en bicicleta y llegar al panteón tras años de no entrar. Entro para poder comprobar lo que hoy escribo. Es fascinante cómo ahí se puede ver la raíz de Culiacán, los nombres que la levantaron, las muchas sangres que aquí se conjuntaron para, con trabajo y tiempo, forjar la urbe que hoy vibra como capital; lacera, eso sí, el estado del espacio y de muchas tumbas que, como la estatua que de ahí menciono, han sido mutiladas por su metal o resquebrajadas de su mármol o granito. En el sitio se puede ver la devoción a santos no muy propios de ser venerados en México e incluso en Latinoamérica, y no hay razón para que no se dé la interesante situación: Culiacán ha crecido exponencialmente desde la década de los años 40’s, recibiendo personas de muchas latitudes y aunque a diferencia de otras ciudades no se sienta tanto un resultado cosmopolita de dicha sumatoria de ascendencias, esta sinergía es una de las fortalezas de Sinaloa y parte de lo que somos.

Para ser tan céntrico, el San Juan siempre me ha impresionado por su tranquilidad. Me recuerda mucho, pero con más árboles, al Museo Panteón de Belén, en Guadalajara, solo haría falta abrir la mirada para dar cuenta de cómo entre la descuidada belleza del Panteón San Juan también hay lápidas y tumbas de una belleza que trasciende al tiempo. Incluso, tengo desde hace años la hipótesis de que quizá hay ahí un trabajo en mosaico veneciano del maestro Rolando Arjona Amábilis, quien hace un par de días cumplió siete años de partir.

Me parece un factor de encantamiento cómo la estatua de San Miguel, en la fachada de catedral, ve los atardeceres de nuestra ciudad, me parece formidable pensar en todo lo que desde su mirada se habrá visto. Me recuerda al cuento de El príncipe feliz, de Oscar Wilde, en el que su protagonista puede ver lo que sucede en la ciudad que una vez fue su reino, sentir sus sufrimientos y para atenuarlos un poco regalar, con ayuda de una golondrina, el oro y las joyas que lo recubren. Si bien la vida en Culiacán, con todo y el calor y los baches, no es un cuento de hadas, la reflexión puede dar un 'norte' a lo que ha vivido la ciudad en últimos años y lo que haciendo una progresión en ello basada, va a vivir, o diría yo, sufrir. Hace falta planear para anticipar lo que ya está sembrado y dando frutos no siempre buenos. Usar la pasión vibrante del ser sinaloense para, como decía el pensador italiano Giordano Bruno, “usar dicha fuerza de pasión para potenciar a la razón de la mejor manera, y con ello llegar al mejor resultado de futuro posible”. Eso podría ser el llegar, en una década, a unos 500 años más celebrables que los hoy preciosos 490 años que celebramos.