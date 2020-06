HISTORIA EN EL DEBATE

14 de junio de 1970

Culpan a industriales de la reducción del área de algodón. Los productores de algodón del Valle del Fuerte señalaron concretamente a los industriales de la fibra (plantas despepitadoras y compradores) como los responsables de que las áreas de siembra se reduzcan considerablemente pues los descuentos por "castigo" que aplican al momento de entregar la producción, hace incosteable el cultivo. Los productores del Valle del Fuerte no son los únicos uqeh an potado por esta medida, lo mismo sucede en Sonora y en otras regiones del país, donde operan los industriales.

El algodón es uno de los cultivos más remunerativos, pero al llegar a las plantas despepitadoras, deja de serlo, ya que los industriales se encargan de "castigarlo" a discreción sin dejarle ninguna participación en ello al productor. Voceros del 5o. Comité Regional Agrario manifestaron que el problema ya fue planteado ante la Secretaría de Agricultura; les ofrecieron enviar un clasificador de algodón para la próxima cosecha, pero hasta la fecha no han tenido más noticias.

Pavimentan la Degollado. Al mismo tiempo que están realizando a todo ritmo los trabajos de pavimentación del bulevar Rosendo G. Castro, se ha dado principio a las obras de la calle Degollado, otra de las rúas de penetración que beneficiará al populoso sector de la ciudad. La maquinaria pesada inició los trabajos entre las avenidas Cuauhtémoc e Inés, realizándose excavaciones y nivelación para proceder a la compactación de la base. Los trabajos en esa calle son acelerados, a fin de terminar antes de que inicien las lluvias.

Critican al público mexicano. París. Los diarios franceses criticaron a los aficionados mexicanos al futbol y al árbitro, en relación con el triunfo uno a cero del seleccionado de México sobre el de Bélgica en octavos de final en el torneo de la Copa Mundial. El diario France Soir titula su nota: “105 mil mexicanos más un réferi contra 11 belgas”, calificando de escandaloso el penal concedido a México por el réferi argentino. También criticaron cuando los mexicano chiflaron durante la ejecución del himno nacional belga.

De viaje el licenciado Ibarra y Rosa Mireya. En días pasados partieron en un compartimiento pullman del Ferrocarril del Pacífico, el licenciado Germán Ibarra y su guapa esposa Rosa Mireya García Parra de Ibarra, quienes se hacen acompañar de la estimable señora Rosita de García Parra. Se dirigen hacia la ciudad de Guadalajara, donde disfrutarán de unos días de descanso y asistirán a los encuentros de balompié que ahí se celebran con motivo de IX Campeonato Mundial de Futbol.

14 de junio de 1995

Queman cosechas de maíz. Por considerar como insuficiente el apoyo de las autoridades con el sector agrícola, productores integrantes de Sectores Productivos en Acción, implementaron acciones de protesta como la quema de una tonelada de maíz y anunciaron para hoy la quema de maquinaria. Manifestaron que las demandas de la Secretaría de Hacienda contra dirigentes no los intimida y seguirán adelante en la lucha, pues de ella depende el futuro del campo. Hacienda demandó a los líderes que encabezan el movimiento, quienes buscaron el apoyo del Congreso del Estado.

Implican a toda la familia Salinas. México, D.F. La defensa de Mario Ruiz Massieu, implicó a la totalidad de la familia Salinas de Gortari, incluyendo Raúl padre, en el complot para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, y a cualquier persona que representara una amenaza a los intereses del clan. Aseveró el abogado que el caso que tiene el actual gobierno mexicano contra el subprocurador, ha sido absolutamente fabricado para castigar a un inocente y proteger a los verdaderos culpables.

Invaden israelíes casas en Cisjordania. Jerusalén. En protesta por la posible retirada del ejército israelí de poblaciones de Cisjordania en el marco de la expansión del autogobierno palestino, colonos israelíes ocuparon viviendas abandonas de Cisjordania. Un vocero de los colonos dijo que más de 100 personas establecieron una nueva comunidad en esas viviendas. Hay unas 300 ó 350 gentes con la intención de quedarse. Esto es con la pretensión de dificultar al máximo el redespliegue, con la esperanza de que no se realice.