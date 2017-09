Hoy voy a transcribirles la parte final de una poesía que ha sido premiada en congresos masónicos. El autor es un cubano de nombre José G. Torres. En dicha poesía, empieza relatando que andaba él en búsqueda de la verdad, de la espiritualidad. Y en su camino hacia esa búsqueda, entró a una iglesia donde vio imágenes bellas con mística expresión, imponentes cantos, gigantescas cúpulas, altares de mármol, cálices de oro y deslumbrante panorama.Pero al seguir por la calle, vio multitud de seres miserables implorando por alimento. Contraste adentro con afuera. Leyó el Corán y su sexualismo impuro, su ciega fe, y su fanatismo solamente su desdén mereció. Buscó en los Vedas culto más serio, pero al ver tanta desigualdad entre Brahamanes y Sudras, se desconsoló. Igual le sucedió con el Zend Avesta.Y termina diciendo: ¿Cómo se adora a Dios? me preguntaba, y encontré la respuesta en el silencio. Estudié, medité, pero una noche, al pórtico llegué a un nuevo templo, erigido “A la Gloria del Grandioso Artífice Creador del Universo. ¿A quién se adora aquí? Pregunté ansioso, y una voz respondióme desde adentro: “Aquí se adora a la Virtud”. “El vicio, proscripto está de nuestro augusto templo. Aquí se enseña al ignorante humilde y al ambicioso se le humilla presto”. “Aquí a los pobres se socorre al punto, aquí a los tristes se les da consuelo, y espadas mil a defender se prestan, la Razón, la Justicia y el Derecho”. “La religión aquí no es fuerte valla, la política aquí no es duro freno, vamos a Dios por la razón augusta, y hacia la libertad por el ejemplo”. Calló la voz, y un resplandor sublime, las sombras disipó de mi cerebro: y di gracias a Dios que al fin hallaba, el Culto Verdadero.