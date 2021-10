Cultura oficial y neoliberalismo

Es indudable que el tono materialista del modelo económico que se implementó en México en sexenios anteriores afectó profundamente al patrimonio cultural y en especial a la cultura artística.

El modelo económico que ha adoptó en la política nacional y estatal, se preocupó por generar una cultura material que claramente se refleja en la construcción de obras monumentales de infraestructura.

Es mi intención con estas reflexiones y comentarios, señalar que la cultura nacional requiere, entre otras cosas, de una nueva legislación que ordene y dé sentido a su quehacer, al mismo tiempo que establezca las reglas del juego, para una distribución equitativa del presupuesto, así como la descentralización efectiva de los programas federales a los estados y municipios; y sobre todo, lo que considero como una urgente prioridad: vincular estructuralmente las actividades del sector cultural con el sistema educativo nacional.

En esta ocasión, sólo me referiré al Proyecto de Vinculación Educación Cultura, ya que está relacionado con la temática que hoy me ocupa.

Es tan importante la vinculación con el sector educativo, que la infraestructura cultural que se ha construido en todo el país, se ha utilizado en forma ineficiente, debido a la ausencia de compromisos y acuerdos entre las autoridades de ambos sectores.

La implementación del Proyecto de Vinculación, justificaría la utilización de la infraestructura cultural existente y alentaría como nunca el florecimiento de la educación artística y la apreciación de las artes.

Por desgracia, en la actualidad, la infraestructura cultural que se ha construido en todo el país, se nos presenta en muchos casos, vacía de contenidos. Esta problemática se originó en los últimos sexenios del Partido Revolucionario Institucional, pero logró su pleno desarrollo en los dos sexenios del Partido Acción Nacional; sin embargo, es en este período de alternancia, donde la crisis del proyecto cultural ha alcanzado sus más altos niveles. Basta escudriñar en la prensa nacional, para percatarse de los cuestionamientos bien argumentados a las políticas culturales que han implementado los gobiernos del cambio.

No pretendo de ninguna manera polemizar en términos partidistas, a ningún partido existente, sólo me propongo compartir con ustedes, las reflexiones que me ha aportado mi experiencia en el vasto y cautivante campo de la cultura. En este sentido, mis comentarios se afilian a una corriente de pensamiento que identifica la cultura oficial, como un sector sometido a la línea partidista y pragmática que han marcado los gobiernos neoliberales.

Según mi punto de vista, uno de los elementos esenciales que determinan el orden pragmático y materialista existente, es que se escogió la construcción de infraestructura como una prioridad fundamental de las políticas oficiales.

Este afán prometeico por construir obras suntuosas, nos da una idea clara de las prioridades materialistas impuestas por los nuevos gobernantes. Todos los programas están motivados por el ánimo constructor del momento, el proyecto cultural no ha sido la excepción, como se puede constatar a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Estas acciones del pragmatismo rampante que inciden en el patrimonio cultural, pueden contabilizarse como benéficas; aunque la ausencia de un proyecto humanista que no incluye los correctivos pertinentes al sistema educativo nacional y la cultura, lo presenta ausente de contenidos formales; los cuales, tendrían que haberse elaborado en periodos anteriores, con la participación comprometida de los principales protagonistas de las políticas educativas nacionales.

Las necesarias correcciones a los modelos imperantes, nos hubieran permitido equilibrar la apabullante presencia programática del neoliberalismo en las escuelas. Sólo así, el modelo cultural hubiera contribuido grandemente a la formación de ciudadanos sensibles y culturizados.

De igual manera, si se hubiera aprovechado eficientemente la infraestructura monumental que se ha construido, podríamos hablar con orgullo de la exitosa alianza entre gobierno neoliberal y programas culturales.

Debido a la falta de alineación programática, los espacios culturales están alejados de la ciudadanía y no responden a las necesidades sociales. No es casual que en la jerga cultural se habla de crisis de públicos y audiencias, como un claro indicador que la política cultural no ha podido implementar programas de fondo, que propicien una conciliación con el frenesí constructor del neoliberalismo.

Mientras no tengamos un proyecto educativo integral, que incluya la educación artística y la apreciación de la cultura y las artes, como un componente esencial y obligatorio del currículo escolar, tendremos un modelo que eternamente promoverá el predominio de la cultura material, tecnocrática y empresarial; la cual, como lo vemos en nuestra experiencia cotidiana, ha formado generaciones de mexicanos y sonorenses que no muestran interés por las disciplinas del espíritu.

En estos tiempos de tensiones políticas partidistas, la cultura oficial tiende a convertirse en el lugar ideal donde el poder reproduce sus prácticas y trivialidades; y sobre todo, en el locus amenus para el ceremonialismo a ultranza. Estas acciones aparentemente inofensivas, como el corte del listón en las inauguraciones, la distinguida presencia sonriente del gobernante en ferias y festivales, es la reproducción de los rituales del poder tradicional, que por cierto se resiste a permitir la democratización de los espacios y las prácticas culturales. Por eso no nos extraña que sea común que el gobernante en turno, elija a los funcionarios que respondan a esa visión superficial y vanal de la cultura.

Es importante que en los próximos gobiernos municipales se considere al sector cultural para designar a los responsables que estarán enfrente de las áreas de cultura, quienes tendrían que cumplir con las competencias y habilidades académicas para promocionar, gestionar y vincularse con los diversos sectores de la sociedad para diseñar un programa que se oriente a un enfoque humano e integral de la cultura.

Existen ejemplos en la historia de México y de Sonora que nos muestran claramente, que cuando los gobernantes se interesan por la cultura, los resultados suelen ser halagadores. Es importante mencionar, que los proyectos exitosos que se implementaron en años anteriores, estuvieron a cargo de personas con el perfil y los conocimientos necesarios, como deberá hacerse en los próximos gobiernos municipales y presidencia de la república, y con el liderazgo de gobernantes sensibles, que sin duda alguna propiciaran los cambios estructurales que urgentemente necesitamos.