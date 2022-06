Buenos días y buen fin de semana.

En su fase adulta, este muchacho tuvo serios conflictos.

Como había pasado su vida mirando a su madre disimular incumplir sus promesas, proyectó una suspicacia fatal en el entorno social. Desarrolló una emoción insegura y paranoide. Pensaba que todos querían traicionarlo. Tenía ideas de que era perseguido. No tenía relaciones estables de amistad y no duraba en los trabajos.

Las relaciones sociales, son un contrato firmado en el escenario de la vida. No lo rompa. No disimule sus reacciones. Sea honesto con los jóvenes. No cometa este pecado capital. Cumpla sus promesas. Si no puede hacerlo, diga no sin miedo, aun si su hijo hace tan grande berrinche. Y si usted comete un error, retráctese, discúlpese.

Las fallas capitales al educar, se pueden resolver si se corrigen con rapidez. La confianza es un edifico construido con dificultad que se demuele con facilidad y muy difícil se reconstruye.