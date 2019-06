Cumple 10 años Frank Alberto Mexía Solís

No son muchos, apenas 10, los años que cumplirá Frank Alberto Mexía Solís… Antes de que el termómetro siga subiendo con frenesí y la ciudad empiece a quedar sola por los que huyen del calor y se van a tierras donde el clima sea benigno, el caballeroso Frank Alberto anticipó la fiesta que por su cumpleaños le dedicaron con mucho cariño sus padres Alberto Mexía y Carmelita Solís de Mexía en casa de los consentidores abuelos, don Francisco Mexía y Socorro su esposa…

El kilométrico patio fue escenario de la anticipada celebración en la que los invitados de Frank Alberto disfrutaron de divertida alberqueada que hasta hoy ha sido la mejor forma de festejarse por el intenso calor que estamos padeciendo… Y la verdad sea dicha, todos los invitados disfrutaron mucho la tarde entre que gozaban de un buen chapuzón y de una bien dispuesta mesa de antojitos enchilosos y refrescantes bebidas de frutas… Las mamás de los invitados asistieron a petición de los anfitriones y juntas se dedicaron a observar a sus hijos para evitar algún incidente…

La tarde estuvo ideal para disfrutarla, entre la charla de las señoras, los juegos de los niños y la merienda, que estuvo riquísima… Asistieron con sus peques, las señoras Lucy de Mexía, América de Solís, Alba Elena de García, Maribel de Torres, Irma de Casillas, Vero de Sánchez, Alicia de García, Romina Rentería de Fuentes, entre otras… 75 años…

El miércoles anterior disfrutamos de una mañana realmente increíble, acompañada de una extraordinaria mujer que conocemos de toda la vida… Nuestros destinos se cruzaron cuando ella dirigía sus pasos a cumplir su tarea docente y yo a desempeñar mis labores reporteriles… Aunque éramos un par de jovencitas, siempre nos saludábamos con mucho respeto, iniciándose así una amistad que data de medio siglo atrás…

Ella es la licenciada en pedagogía Vilma Nelly Orozco de Contreras, con quien nos identificamos mucho, en forma especial por el gusto a la lectura… Siempre estamos leyendo y no hay autor que se escape a nuestra adicción… Por eso es un placer conversar con ella a cuyo lado las horas se pasan volando… Vilma Nelly es una mujer del siglo XXI a pesar de que a cuestas lleva 75 años recién cumplidos…

Pero ser culta y académicamente preparada no se trata de años… Ella es una mujer actual. Ha cumplido con excelencia sus roles de profesionista, madre, esposa e hija y sigue siendo el sostén emocional de su familia…

Después de una mañana encantadora y de disfrutar de opíparo desayuno en el salón comedor del Hotel Santa Anita nos despedimos, comprometiéndonos a regalarnos otra mañana como la del miércoles… Reflexión: No perdí el tiempo. Gané demasiada experiencia y serenidad. Por ello ¡Vida, nada me debes!...