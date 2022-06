audima

Estaba lleno de empleados. Al transitar el pasillo de acceso al reloj checador en la planta maquiladora donde trabajaba, vi que daban las 5:56 de la mañana, llegaba a tiempo. Igual que otros días, era muy miserable e infeliz por las mismas cosas y por otras más. Llegué a mi estación, era una operadora de una máquina textil al final del corredor, la última, igual que en la vida, siempre la última. Mis lamentos callados comenzaron a escapar en forma de suspiros y un llanto discreto, reservado.

Me miraba, era Dolores, mi compañera de trabajo. No hablaba mucho, sus silencios se imponían a sus palabras, pero su mirada era profunda y escudriñaba en lo más recóndito; a sus ojos no escapaba la mentira, la verdad o el sufrimiento. Iniciamos labores y me miraba discretamente, con afecto y delicadeza; intentaba darme alivio.

Nos mirábamos cara a cara, compartíamos un lenguaje profundo más allá de las palabras, porque los labios encierran mentiras, pero no así la mirada. Nos entendíamos, éramos mujeres pisoteadas y disminuidas, llenas de miedo, con gritos ahogados que no deberían existir, justo cuando el dolor en lugar de volverse un rugido se convierte en silencio. Me sonrió con una sonrisa rota y mis lágrimas se secaron lentamente. Se acercó y me dijo: ¡Otro cumpleaños! Esa afirmación era una felicitación indirecta, el hecho de que su voz fuera áspera y dura realzaba incluso una brizna de ternura, algo que no conocíamos las operadoras textiles al final del corredor.

Rosas

Ella amaba las rosas, él lo sabía. Insultos: una rosa; horas de miedo y silencio encerrada: dos rosas; amenazas: tres rosas; quemaduras de cigarro: cuatro rosas. El hombre sin escrúpulos ponía la tarifa, la disimulada aceptaba el acuerdo tácito. Costillas rotas: más rosas; noches de angustia en solitario: rosas; denuncias de hecho: rosas.

Cada vez que lo perdonaba, él confirmaba que ella era su amor; él para ella cada día dejaba de serlo. Él quería dejar en claro ser el sexo fuerte; ella, hacerle entender que solo eran diferentes, que los golpes dolían, que las palabras herían. Ella creía que si él la dejaba no valía nada; él, que sus ansias irracionales de dominarla eran amor.

Sus miedos se volvieron un hoyo negro y nada le hizo entender que aquel puño cerrado era tan insignificante comparado con el infinito.

Hoy, su tumba: un hermoso jardín.