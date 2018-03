Cumpleaños y más

Hola, qué tal.



Un año más. En esta ocasión, que no es mi estilo, voy a escribir un poquito sobre mi cumpleaños: un año más de vida para dar gracias y muchas, por permitirme estar y disfrutar. Tuve la alegría de pasar el día con mis hijos, Margot y Luis, con mi nieto, Jorge Raúl, Fred y Ana Cecilia, Lizett, Jimy e Irene con María Irene, Jim y Ángela, Jorge y Ricardo, Luis Guillermo y Melina; con mis tres bisnietos, Melina, Romina y Luis Guillermo. Llegaron de sorpresa de México Ricardo y Margot, mi nieta mayor; no los esperaba. De toda mi demás familia, las llamadas, los emails, tantos nietos que tengo fuera, todo el día me llamaron. De Huatabampo llegó mi hermano, Francisco, su esposa, Luz María, y una sobrina, Gladys.

Comida. Fue una comida llena de amistad, de cariño, de buenas vibras, mi casa llena de flores, hasta se le quitó un poco lo viejo, de muchos abrazos y buenos deseos. Para amenizar: un sax. Por la tardecita, Luis Ibarra me trajo el mariachi hasta las 12 o más de la noche. Tengo que agradecer a mis hijos que me hicieron feliz, y se la rifaron ayudándome en todo para que este festejo me saliera bien. A mis amigas les doy las gracias por tantos años de cariño y amistad.



Se van. El jueves pasado en el concierto de la Ossla nos encontramos a Gordon Campbell, por muchos años director y fundador de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa, y a su esposa, Guianella Román. Ya sabíamos que se iban, pero ahí nos despedimos, mañana se van a vivir a Paraguay, ahí estará el maestro Campbell como director de una orquesta sinfónica, y otros trabajos, según dicen será por seis o siete meses. Les deseamos mucha suerte, mucho éxito, y que logren sus metas. Felicidades.

Evento. Con mucho éxito se llevó a cabo el evento organizado por el DIF estatal, que preside Rosy Ordaz. Fue en el Jardín Botánico, un desayuno del sombrero, así lo llamaron, donde las asistentes portaban elegantes y creativos sombreros. El primer lugar del sombrero elegante fue para Isy del Castillo, y en primer lugar para el sombrero creativo fue para Chiquis Espada. Fue todo un éxito y a beneficio del Centro de Asistencia El Refugio.



Que tengas un excelente domingo.

