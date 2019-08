Cumplió años Ana María Soto Angulo

El pasado 2 de agosto cumplió años la encantadora y bella Ana María Soto Angulo, hija del que fuera el reconocido empresario Carlos Soto Fonseca (+) y su respetable esposa, Chuyita Angulo de Soto… Ana María goza de generales simpatías en nuestro medio social en donde se le reconoce por su meritoria labor a favor de los animales en abandono…

Fue en el periodo 1970-71 reina del Club de Leones de Los Mochis, organismo de servicio al que representó dignamente en el acontecer social de esta ciudad… La recordamos como una de las más bellas reinas de los Leones en cuya coronación fue acompañada por su chambelán Nicolás Piña Páez… Pero eso fueron otros tiempos, hoy Ana María se dedica al ramo de la zapatería, como parte de la tradición familiar…

En la celebración de su cumpleaños recibió las amorosas felicitaciones de Chuyita su mamá, de sus hermanos y sobrinos que la colmaron de buenos deseos y obsequios… Con retraso, pero no por ello menos cariñoso, enviamos un saludo especial a Ana María…

También felicitamos, con un poco de retraso por falta de espacio naturalmente, al estimado amigo Bernardo Cárdenas Soto por el cumpleaños que jubilosamente celebró el día 3 del actual… Sus queridos padres, Bernardo y Marcela, fueron los primeros en abrazarlo y desearle lo mejor en su vida… La responsable que Bernardo disfrutara del mejor de sus días fue su bella esposa, Nayeli de Cárdenas…

Primer aniversario…

Hoy se cumple un año de que Los Mochis perdió a una de sus dilectas hijas, Nena Serrano de Perezgómez, quien inesperadamente abandonó este mundo dejando en la más profunda tristeza a su esposo, el empresario Carlos Perezgómez, y a sus hijos Carlos y Patricia, quienes con sus respectivos compañeros de vida, Jennifer Angélica Argandoña de Perezgómez y licenciado Luis Gastélum Acosta, este día presidirán la misa que en memoria de Nena se oficiará en la Parroquia de Fátima a las 19:00 horas…

El miércoles tuvimos muy presente en el recuerdo al ingeniero José Ernesto Ortegón Cervera, quien dejó de existir hace 2 años… En su memoria, oraciones por su descanso eterno…

Todo está listo para que se celebre como corresponde el cumpleaños de don Lorenzo Garza Gastélum que vio la luz primera el 10 de agosto de 1942… Por lo tanto, numeritos parejos: 77 darán origen a la celebración que han preparado sus hijos Ariadna, Lorenzo, Germán, Daniela y Beatriz Garza Franco, así como sus hijos políticos Armando González, Paola de Garza, Paúl Olea Ibarra y Gerardo Urquidi… Felicidades, don Lorenzo, por esos ¡setenta y más!, que cumple mañana…

Reflexión: Estar en el centro de atención no siempre es bueno. Recuerda que no siempre eres quien crees que eres… No peques de inocente o de egocentrista…

