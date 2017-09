Cunde ejemplo Kumamoto

La iniciativa “Sin voto no hay dinero”, aprobada por el Congreso de Jalisco y validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mejor conocida como Ley Kumamoto, por ser impulsada por el legislador jalisciense José Pedro Kumamoto Aguilar, está siendo replicada en varios estado de la República, y Sinaloa no ha sido la excepción.La idea, en sí, no es nueva. Desde hace mucho tiempo el ciudadano no ha estado muy conforme con las millonadas de pesos que se entregan a los partidos políticos, pues sienten que el trabajo que realizan es poco o en nada les beneficia.Ahora, en Sinaloa ya hay tres iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado, tomando como modelo la Ley Kumamoto, que tiene como objetivo principal que cada partido reciba recursos justificados con los votos obtenidos en el proceso electoral próximo pasado, basándose en el padrón vigente. De concretarse, como en Jalisco, los partidos habrán de sufrir, si tomamos en cuenta que, en las últimas elecciones celebradas en el estado, el abstencionismo superó el 50 por ciento.