Cuotas a cuates. A propósito de los cambios que se han anunciado en la administración municipal, dicen que también en la Dirección General de Obras y Servicios Públicos le dieron las gracias a Daniel Vergara Tejada, quien estaba como director de Planeación Urbana. El detalle es que, dicen, este cargo lo llegará a ocupar la nuera de la regidora Manuela Bañuelos, de quien se desconoce el perfil y si en verdad el cargo lo llegue a ocupar por tener una mejor visión de trabajo o solamente es por cumplir cuotas con cuates, como muy seguros dijeron en campaña que no harían. Habrá que ver muy de cerca qué otros cambios podrían realizarse en el Ayuntamiento.

Falta estímulo. Quien ha sido insistente al manifestar que los Gobiernos municipales han dejado solo el proyecto del rastro TIF que hay en Guasave, es el empresario Felizardo Báez. Pese a los lamentos y a que en repetidas ocasiones ha dicho que han faltado acciones por parte de los Gobiernos municipales de la zona norte del estado para que puedan aprovechar las instalaciones donde debido a los procesos que tienen, se obtiene carne inocua para consumo humano con la matanza y el manejo correcto, sin embargo, señala que esto está desaprovechado, pues no hay suficiente sacrificio para alcanzar la estabilidad. Aunque no se ha dicho abiertamente, sería lamentable que en un futuro próximo el sitio tuviese incluso que cerrar debido a que no llega a su punto de equilibrio en el que sea posible mantenerlo, pues eso sería una pena teniendo en cuenta que el sitio cuenta con una inversión muy grande y además, se trata de tecnología innovadora en la región.

Señalamiento. El que sin empacho criticó el hecho de que la alcaldesa Aurelia Leal López no les ha dado la atención, pese a que ellos la han requerido en múltiples ocasiones, es el dirigente en el municipio de Antorcha Campesina. Juan Mojica Lara señala que en cuatro ocasiones la munícipe ha cancelado de último momento la reunión con ellos, por lo que están inconformes ante esta situación. Esperan que la alcaldesa pronto los atienda para que escuche sus necesidades y de no ser así, señalan que incluso pudieran manifestarse.

Prioridad. Un grupo de madres de familia de pequeños que acuden al kínder José Ignacio Allende en el poblado Las Américas, se manifestaron en el Palacio Municipal exigiendo que se les permita finalizar la construcción de una cerca perimetral que ellas, con recursos propios, están levantando en el plantel, pues esa zona colinda con un canal de riego hasta donde los niños fácilmente pueden llegar y en donde pudiera registrarse una tragedia. El problema es que al levantar dicha cerca, se afecta la accesabilidad de un domicilio, que con las construcciones ha quedado ‘encerrado’. Las madres exigen que las autoridades de Obras Públicas intervengan, pues fueron ellos quienes les pararon la obra durante el periodo vacacional, pero el personal de dicha Dirección señala que solo pueden intervenir como mediadores, pues para que pueda continuar la construcción, se tendría que llegar a un acuerdo entre ambas partes, mientras tanto, el riesgo de que alguno de los pequeños salga del plantel y caiga en el canal, es latente y preocupante. Las autoridades señalan que no se puede prohibir la servidumbre de paso a la vecina afectada, y si eso es lo que determina la ley, hay que cumplir, sin embargo, la seguridad de 38 menores está en riesgo y debería ser prioridad garantizar el resguardo y protección de los niños.