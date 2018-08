“Vivimos un tiempo en el que la gente decente anda perpleja, y los canallas envalentonados”, y la primera regla que debemos saber sobre política es “no vayas a las palabras del pasado creyendo que ayer significaban lo mismo que hoy”. Estas afirmaciones son del político español Juan Carlos Monedero en su libro Curso Urgente de Política para Gente Decente.Esta es una lectura muy pertinente para comprender los tiempos de hoy. De nada sirve el triunfo electoral si no se tiene clara la necesidad de diseñar un nuevo contrato social basado en el principio de que todo derecho involucra una responsabilidad. Y que este postulado tiene que aplicarse sin distinción alguna. Tanto a ricos, a pobres, a políticos y a ciudadanos.La política no es solo para ganar elecciones. Su verdadero reto consiste en saber gobernar y mejorar el desempeño de las instituciones. Monedero expresa que es necesario convertir los parlamentos en órganos técnicos y eficientes para que realmente promuevan el desarrollo. Ya no deben ser órganos ideológicos, ni espacios propicios para el escándalo mediático.Mejorar la calidad de vida y hacer crecer la economía, son objetivos ineludibles. Todo gobierno tiene que instrumentar una política social activa distribuyendo la riqueza bajo el principio de que primero se tiene que crear nueva riqueza. Se trata de ayudar a las personas a levantarse, no simplemente repartirles ayuda. Comprender este principio es muy importante.Por eso, aplicar la fórmula “ningún derecho sin responsabilidades”, es la manera en que se puede profundizar la democracia y avanzar hacia un progreso social y económico que ponga énfasis en la competitividad, en el compromiso de las empresas, la participación de la sociedad civil, la educación, el desarrollo tecnológico y la responsabilidad ecológica.Cuando se evaden responsabilidades, o cuando los derechos son mayores a ellas, la solidaridad social se erosiona y se inhibe el crecimiento económico. Por eso es importante elevar la calidad de la política. Ello influye enormemente en el desempeño de las instituciones públicas y, en consecuencia, en el bienestar social y en la competitividad regional.En el Curso Urgente de Política para Gente Decente se sostiene que cuando ya se ganó la elección, hay que dejar de confundir a la democracia con el espectáculo de la democracia. En muchas sociedades la política y los políticos se han banalizado. Lo superficial desplaza lo importante. Los políticos y sus partidos no aportan soluciones ni nuevas ideas.Si la política carece de contenido, entonces lo gubernamental solo se alimenta de viejas frases que tampoco tienen contenido. Cuando esto sucede se corre el riesgo de fracasar, de dejar ir la nueva oportunidad. Lo más lamentable de ello, es que cuando la política fracasa no se salva nadie. Ningún gobierno, ninguna empresa, ninguna región, ninguna familia, nadie queda a salvo del deterioro.