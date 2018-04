Cy Young ganados en Americana y Nacional

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La paz no cuesta nada. Ahora, la guerra sí es carísima”… Joseph MKadew.-Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Hoy y mañana son Días del Correo.Eddie Santiago G., de Cuautitlán, pregunta…: “¿Dónde encuentro cómo sacar promedios de bateo, fildeo y pitcheo?Amigo Ed…: Viene con las reglas del beisbol, que puedes comprar en Amazon o leerlas en internet, “reglas del beisbol” . Es la regla 10, acerca del anotador oficial.Ruber J. Luzardo, de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Además de Pedro Martínez, cuál otro lanzador ha ganado el Cy Young en ambas ligas, y qué méritos debe tener un periodista para votar en las elecciones del Hall de la Fama de Cooperstown?”.Amigo Bero…: Pedro ganó sus dos Cy Young en la Americana, con los Medias Rojas. Otros sí lo han obtenido en las dos ligas, como Roger Clemens, Randy Johnson y Roy Halladay… Para votar, el periodista debe haber sido miembro de la Major League Baseball Writers Association durante 10 años y haber cubierto en ese periodo no menos de mil juegos de Grandes Ligas en los palcos de prensa. Finalmente, debe aprobarse en un examen ante cinco de los más veteranos de la Asociación.Édgar Barroeta B., de Acarigua, pregunta…: “Si un bigleaguer acaba de firmar un contrato multianual y fallece antes de comenzar a cumplirlo, ¿le pagan a los herederos?... Otra: Al fallecer un bigleaguer retirado, ¿sus familiares siguen recibiendo la pensión?”.Amigo Edyo…: Te respondo con la ayuda de mi amigo, famoso agente de bigleaguers, Gustavo Vásquez, a quien le agradezco infinitamente. En el primer caso, si la muerte es natural, los herederos cobran. Pero no, si ha sido producto de consumo de drogas o alcohol, conducir automóviles o lanchas a exceso de velocidad, suicidio o cualquier otro motivo provocado por el protagonista. En el segundo caso, ellos han informado de su beneficiario, quien sigue recibiendo la pensión en caso de muerte.José R. Reyes, de Puerto Peñasco, dice…: “Recuerdo cuando mi padre escuchaba los juegos de Fernando Valenzuela por la radio. Desde entonces me gusta el beisbol, y soy fanático de los Dodgers, pero no me importan los juegos de México. Odio ver en lo que se han convertido sus uniformes, llenos de tanta publicidad, que parecen sacados de una carrera de la Nascar”.Jesús Galaviz, de Hermosilo, pregunta…: “¿Qué se debe sentenciar si el umpire de segunda es golpeado por una pelota bateada de linea?”.Amigo Chucho…: Si la pelota hace contacto con el umpire antes de sobrepasar un infielder está muerta y se acredita infield hit al bateador. Pero si la bola golpea al umpire después de haber sobrepasado un infielder está viva, sigue la acción. Reglas 5.09(f) y 6.8(d).Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.