De la tragedia a la farsa

La historia se repite, primero como tragedia, después como farsa. – Karl Marx

Hoy nos toca hablar de un personaje funesto de la historia mexicana, prácticas que se afianzaron durante su mandato hoy en día son asociadas o lo más rancio y detestable del sistema político: el populismo, la demagogia, el autoritarismo, la soberbia, la corrupción, la intolerancia, la represión, en fin, una larga lista de prácticas que hacen de política el más sucio, ruin y aborrecible de los oficios.

Desde que fue candidato se sabía que el triunfo estaba asegurado, sus candidatos contrarios fueron figuras decorativas, pues nunca estuvieron en posibilidad de competir. Llegó al poder con una legitimad absoluta, pues rebasó por mucho, más del 50 % del voto efectivo, logrando también mayoría absoluta en las Cámaras, garantizándole además gobernabilidad política.

Un estilo de gobernar diferente se autodefinió de izquierda, puso de moda las guayaberas y recorrió todo el país. Culpó a las Administraciones pasadas de abandonar a las clases más débiles, generando un crecimiento en las desigualdades sociales, derivado de que se privilegió el crecimiento económico;reconoció que las clases media y baja habían sido desatendidas y creó programas destinados a estos sectores.

Añorando los fantasmas de su pasado, apostó todas sus fichas al petróleo como el único motor del crecimiento económico del país. Firme creyente de que la economía se podía manejar desde la Presidencia, buscaba que el Estado participara y controlara todos los sectores, tuvo un gasto público explosivo y sin planeación. A todo lo que decidió invertir no funcionó, lo que a la postre le detonó en problemas económicos y, cuando las cosas empezaron a salir mal, responsabilizó a sus predecesores. Nunca pudo controlar la inflación, de lo cual echó la culpa a factores que venían del extranjero y se peleó con los empresarios hasta un punto de no retorno, que significó pulverización de la inversión en México.

Fue intolerante con sus opositores, su discurso fue “quien no está conmigo, está en mi contra”; fue un represor que hizo patente sus diferencias y conflictos con la prensa, a quien intentó desacreditar, callar y coartar su libertad a través de todos los medios a su alcance. Se presentaba a sí mismo como un trabajador compulsivo, sus jornadas laborales empezaban muy temprano y a veces superaban las 12 horas, pero siempre fueron improductivas, pues nunca se vieron resultados tangibles a pesar de tanta hiperactividad.

El poder le perteneció a él y solo a él, el presidencialismo llegó a su esplendor absoluto, no existieron otros Poderes, Suprema Corte u organismos que le hicieran frente u oposición, era el mandante definitivo y todopoderoso.

Estoy hablando claramente del tristemente célebre Luis Echeverría Álvarez, quien acaba de cumplir 100 años de vida. Luis Echeverría pudo heredar su poder y designar como sucesor a su mejor amigo de la infancia, José López Portillo. Juntas, las Administraciones de ambos son conocidas como la “docena trágica”, donde las decisiones políticas y económicas generaron crisis y atrasos de los que, a la fecha, seguimos pagando consecuencias. Hay quienes afirman que la demagogia populista no se crea ni se destruye, solo se transforma;yo, sin embargo, le digo que cualquier similitud con la realidad actual NO ES NINGUNA COINCIDENCIA. El punto de Echeverría es que es historia pasada, ya nada podemos hacer, sobre lo que sí tenemos poder de decisión es sobre lo que habremos de permitir para el presente y futuro de nuestro país. Si vemos todas las señales y aun así decidimos dar el paso al precipicio, al menos no digamos que estábamos advertidos.