¿DE VACACIONES ANDA EL SECRE DE FINANZAS?

¿DÓNDE ESTÁ? Quien al parecer se fue a dar un descanso navideño es el secre de Administración y Finanzas, Carlos Ortega, a quien se le ha buscado para saber cómo cierra el estado en sus finanzas y no se le encuentra.



DESANIMADO. Quien necesita una terapia de motivación es el dire del ISJU en Guamúchil, Juan Carlos Vega Lugo, pues no se le miran muchos ánimos de hacer dinámicas en promoción al crecimiento de los jóvenes, solo hace concursos donde no dan más de 2 mil varos.



CONTENTOS. Los mochitenses andan más que lurios, pues ahora abrirán otro tramo de la carretera Los Mochis-Topolobampo. Eso sí, ya pasaron el trago amargo, ese que les hicieron pasar tanto al góber Quirino como al presidente Álvaro Ruelas los ejidatarios del ejido Morelos, que hasta una vez tomaron la carretera que porque esa tierra era de ellos. Ve nomás.



BAJAN LAS DEUDAS. De los 50 millones de pesos que le adeudaba el Ayuntamiento a la empresa PASA por la recolección de basura, ahora solo les deben 30, pues la alcaldesa les hizo ver que ellos trabajaron con maquinaria propiedad del gobierno desde que venció el contrato anterior, así que cuentas claras.



BIEN LISTO. El que anda haciendo su ley es el alcalde de Rosario Manuel, Antonio Pineda, quien mandó pintar el kiosco de la sindicatura de Chametla y los arcos de Aguaverde de color azul con blanco, los colores de su partido.