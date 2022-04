DE VUELTA A LA NATURALEZA

audima

El trueque sigue vigente, en México se intercambia vida silvestre por sustancias para fabricar drogas

En nuestro país pasan cosas muy, muy lamentables, tanta pobreza, desigualdad y rezago educativo ha provocado que en México se comentan los peores crímenes incluso en contra de nuestro medio ambiente. Desde hace tiempo el crimen organizado está utilizando la vida silvestre como moneda de cambio para obtener todo tipo de sustancias químicas, este trueque es tan bestial que ya se ha convertido en otra amenaza para nuestra biodiversidad.

Es sabido que los líderes de los cárteles mexicanos han retomado la costumbre de los capos de la droga colombianos que solían tener sus propias colecciones de animales silvestres. Desde serpientes venenosas hasta leones, tigres e incluso hipopótamos, y otras especies exóticas. Y es que desafortunadamente ven en la posesión de estas especies una absurda forma de demostrar su “poderío”.

Pero actualmente el tema del crimen organizado y la vida silvestre va mucho más allá de esta irracional y extravagante presunción.

El pasado mes de marzo Brookings Institution dio a conocer los resultados de una investigación que llevó a cabo sobre el tráfico de vida silvestre entre México, China y Estados Unidos. Realizaron un intenso trabajo de campo y entrevistas a más de 70 funcionarios y ex funcionarios de gobierno, ambientalistas, pescadores y otros actores de estos tres países.

Durante la investigación hecha por varias regiones de nuestro país entre octubre y noviembre de 2021, se constató que los grupos del crimen organizado, están buscando monopolizar las actividades ligadas a la pesca ilegal desplazando a los comerciantes chinos que negociaban directamente con los pescadores mexicanos.

Además de encabezar lapesca ilegal y desmedida de la totoaba, pez endémico mexicano cuya vejiga alcanza en China un valor de entre 60 mil a 85 mil dólares por kilogramo, los compradores chinos estaban muy involucrados en la caza furtiva de jaguares, cocodrilos, reptiles y muchas otras especies que son muy apreciadas en su país, pero ahora los grupos criminales mexicanos han desplazado a los “comerciantes chinos”, y son ellos quienes hacen las negociaciones directas con pescadores y cazadores locales, y luego ellos mismos se los venden a los intermediarios de aquel país.

El estudio explica que, posteriormente, los intermediarios chinos envían dicho contrabando desde la frontera del norte de México a China la mayoría de las veces pasando por Estados Unidos. De tal forma que la delincuencia organizada se ha convertido en el grande proveedor de vida silvestre de los comerciantes ilegales chinos.

Pero lo más preocupante es que los cárteles mexicanos están utilizando cada vez más productos de animales exóticos y también de la tala ilegal, para pagar por las sustancias químicas con las que hacen las drogas sintéticas como la efedrina, el anhídrido acético o el ácido sulfúrico provenientes de China, pues se estima que el valor generado por el tráfico de vida silvestre tan solo en nuestro país está en decenas de millones de dólares anuales, valor similar al total aproximado de lo que los cárteles mexicanos pagan por estos precursores químicos.

El estudio de Brookings revela que “es posible que el trueque de vida silvestre mexicana por sustancias químicas de China termine por devastar la biodiversidad en México”. Esto porque los grandes cárteles están capturando cada vez más y más animales silvestres y plantas, muchos en peligro de extinción para intercambiarlos por dichas sustancias o materias primas con las que elaboran las anfetaminas, la cocaína, la heroína, entre muchas otras.

Hay mucho más que platicar sobre el tema, en la próxima columna continuaré, pero esta vez no quiero despedirme sin antes recalcar que si las autoridades mexicanas no han querido entrarle al combate del tráfico ilícito de vida silvestre que tanto está impactando en el deterioro y pérdida de nuestra biodiversidad, es porque claramente no quieren entrometerse con los multimillonarios negocios ilícitos