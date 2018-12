DESCUBREN AVIADORES EN EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

ÓRALE. Los que ya no seguirán sin hacer nada son los 120 aviadores que despidieron en el Ayuntamiento; aunque estos estaban dioquis, tienen derecho a que les paguen lo que les deben.

ENTRE CARENCIAS. Donde las carencias no dejan estar a gusto es en el Cuerpo de Bomberos de Mocorito, pues aparte de la falta de recursos para solventar algunas necesidades de equipo, así como la culminación del nuevo edificio, ahora, según el comandante Valentín Alapizco, les falta personal, pues hay muy pocos voluntarios y morros de servicio social.

LOS ECHA FUERA. El consejero de la Jumapag, César Sánchez, decidió echar fuera a los representantes de los medios de comunicación en la maratónica sesión que sostuvieron ayer para tratar la polémica que se ha desatado al interior de la Junta con el pleito entre el gerente y el sindicato; y aunque todos pusieron cara de “¡What!” por la orden, lo más seguro es que ahí se van a tocar puntos que para nada quieren que se ventilen públicamente, pues podrían salir varios raspados.

¡PA’ SU MECHA! El Ayuntamiento de Mazatlán, a cargo del Químico, perdió 140 millones de pesos en litigios que anteriores administraciones no supieron defender. Entonces para qué se les pagó a abogados del Jurídico si no hicieron bien la chamba. Los más afectados son los ciudadanos, pues no habrá lana para obras sociales.

¡CUIDADO! ¡Aguas con los cacos en Ahome! Hasta parecen los de las caricaturas de los Minions de ver cómo salen por todos lados y asaltan al que vean mal parado. Nomás como ejemplo están los taxistas, quienes denuncian que en menos de un mes ya han sufrido ocho asaltos. ¿Qué rollo con la Poli?