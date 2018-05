DESPIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

AYUDA. Urge un asesor para los partidos políticos, ya que últimamente traen un broncón, resulta que a estas alturas no saben ni respetar y andan usurpando con pancartas políticas en las dirigencias de otros partidos.



RESPIRO ECONÓMICO. Al parecer, con los recientes despidos que se registraron en el Ayuntamiento de Angostura, la comuna se da un respiro, pues según el presi, Eleazar Bojórquez, el municipio no aguantaba con tanta carga en la nómina.



EN LA OSCURIDAD. Una zona del ejido 5 de Mayo, por la carretera Mochis-San Blas, está pero bien oscura, ya que a esa altura, sobre el camellón, se les olvidó tal vez poner lámparas. ¿Será que algún día el chacas de Servicios Públicos de Ahome, Mario Augusto Monreal, podría mandarlas poner?



VIGENTES. En Mazatlán, los candidatos locales han encontrado en las redes sociales un medio para mantener vigente su imagen entre el electorado mientras llega el 14 de mayo. No hay aspirante que no publique fotucas de encuentros con raza y hasta “recuerdos” de lo que han hecho en anteriores administraciones.



QUIEREN SU LANA. La empresa Savcom, la cual demandó desde el año pasado al Ayuntamiento de Guasave por no pagarles las renta de 240 equipos de cómputo, dice que el proceso ya está en su etapa final y esperan que de un momento a otro un juez ajuste a la comuna para que cubra los más de 6 millones de pesos que deben. A ver de dónde sacan esa lana.